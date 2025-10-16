Detienen a Gerardo ‘C’, por defraudación fiscal equiparada por 160 mdp al Issste

Ciudad de México. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), detuvo al abogado Gerardo «C», por el delito de defraudación fiscal, y como resultado de las investigaciones relacionadas en fraudes por 16 mil millones de pesos con pensiones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Fuentes ministeriales informaron que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada por la jueza Salma Martínez Macías, con sede en Torreón, Coahuila, ya que Gerardo “C”, es señalado como probable responsable en el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2019.

Las indagatorias federales vinculan al litigante en casos de fraude contra el Issste por la obtención de pensiones fraudulentas que se obtuvieron ilícitamente en asociación con servidores públicos del Issste y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje, casos que La Jornada ha documentado ampliamente desde junio de 2024.