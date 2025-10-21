Detienen a “El Pantano”, presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo

Autoridades capturaron a Rigoberto López Mendoza, conocido como “El Pantano”, señalado por el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán.

El Registro Nacional de Detenidos apunta que el hombre de 1.70 metros, se encontraba en traslado a un penal, donde será procesado y conocerá la acusación que pesa en su contra.

Medios nacionales informan que “El Pantano” era uno de los responsables del cobro de extorsiones a los limoneros.

Informes del Ejército mexicano filtrados por el Colectivo Guacamaya, indican que “El Pantano” fue integrante de “Los Viagra”, al mando de Adalberto Fructuoso Comparan Rodríguez, condenado en Estados Unidos a 10 años de cárcel.

Se le consideraba jefe de sicarios del grupo delictivo “Los Viagras”, junto con sus dos hermanos Ignacio y José Cruz López Mendoza.

El presunto criminal es integrante de “Los Blancos de Troya”, según reportan medios nacionales, e incluso contaba con una credencial de la Asociación de Citricultores.