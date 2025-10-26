Detienen a dos mujeres por robo de una bebé en hospital de Durango

La Fiscalía de Durango detuvo a dos mujeres por la sustracción de una bebé, identificada con las iniciales J.R.R., en el Hospital Materno Infantil de la capital estatal el 23 de octubre de 2025.

La Fiscalía estatal identificó a las dos mujeres detenidas como Carla Daniela “R” y Anabel “R”. Ambas fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social de la entidad.

El 23 de octubre de 2025 , Carla Daniela “N” salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez alrededor de las 9:00 h y se dirigió al hospital de Durango. Vestida con ropa quirúrgica azul marino y cubrebocas, ingresó al nosocomio por la escalera de emergencia portando una bolsa negra.

Anabel “R”, empleada de limpieza en el hospital contratada por una empresa externa, proporcionó información a Carla Daniela de los horarios del área neonatal, así como la ubicación de la cuna de la bebé, quien sería dada de alta por su buen estado de salud.

Aproximadamente a las 16:00 h, Carla Daniela “N” ingresó al área restringida y salió con la recién nacida envuelta envuelta en una sábana, colocándola dentro de una mochila negra.

Salió del hospital a las 16:15 h y caminó por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, donde entró al baño de un negocio, realizó un cambio de ropa y partió rumbo a su domicilio en un taxi.

Ya en su casa.mCarla Daniela “N” mantuvo privada de la libertad a la menor, poniendo en riesgo su vida al privarla de alimento y medicamentos especiales, además de violentarla cortándole el cabello.

Al día siguiente, tras enterarse de la detención de Anabel “R”, Carla Daniela abandonó a la niña en una bolsa en un jardín cercano a su domicilio.

Tras un reporte al número de emergencias 911, la bebé fue localizada y trasladada a un hospital, para luego ser reunida con sus padres.

La menor de edad se encuentra estable y bajo observación médica.

Con información de López-Dóriga Digital