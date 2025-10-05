Detienen a 4 adolescentes por el secuestro y muerte de un hombre en San Luis Potosí

Cuatro adolescentes fueron detenidos por su presunta implicación en el secuestro y muerte de un hombre en San Luis Potosí.

Según medios locales, un reporte al número de emergencias 911 alertó de la privación de la libertad de un hombre en el fraccionamiento El Aguaje, el cual fue obligado a subir por la fuerza a un automóvil color gris

De inmediato, elementos de la Guardia Civil estatal implementaron un operativo para encontrar el automóvil, el cual fue interceptado entre las calles Prolongación Salk y Eje 122.

Tras la revisión del automóvil, no se encontró a la víctima del secuestro, sin embargo autoridades localizaron el cuerpo del hombre en un barranco cercano al sitio de las detenciones. Se presume que cayó al sitio al intentar escapar de sus secuestradores.

Además de los cuatro adolescentes detenidos también fue asegurada un arma de balines, la cual tenía apariencia de una de fuego real.

La Fiscalía de San Luis Potosí realiza las investigaciones por este caso, en donde apuntó que los cuatro adolescentes detenidos en esta acción son señalados por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio.

Se apuntó que todos son menores de edad y que son originarios de la capital potosina.

Con información de López-Dóriga Digital