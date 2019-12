Detención de Genaro García Luna es “un alivio”: Florence Cassez

Florence Cassez, la mujer francesa que estuvo encarcelada durante siete años en México acusada de secuestro, aseguró sentir un “alivio” tras enterarse de la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

En entrevista con la revista Proceso, Cassez relató cuál fue su reacción al enterarse del arresto de García Luna, ocurrido el pasado 9 de diciembre en Texas (EEUU), acusado de tráfico de cocaína y dar declaraciones falsas a los agentes de aduanas.

“Sé que mucha gente debe pensar que me puse feliz, que hoy saboreo mi revancha, que tengo mi venganza. ¿Y no es así? Extrañamente no es así (…) Fue terrible. No hubo realmente espacio para la alegría. ¿Cómo decirle? La palabra que me viene a la mente, aun si no es la más justa es: alivio. Sentí algo parecido a un inmenso alivio. Pensé: ¡Por fin! No dejaba de repetirme mentalmente: ¡Por fin!”.

La cobertura mediática en torno a la captura de los presuntos secuestradores fue considerada desde entonces como un montaje orquestado por García Luna, por entonces al frente de la AFI, algo que siete años después contribuyó a la defensa de Cassez para luchar por obtener su libertad.

El caso incluso dio pie a un conflicto diplomático entre México y Francia, con Nicolas Sarkozy en la presidencia, cuando el país europeo anunció un boicot contra los destinos turísticos mexicanos y la cancelación de las festividades de “El Año de México en Francia”.