Detectan primeros casos de la variante Delta en Veracruz

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, confirmó que ya se han detectado contagios de COVID-19 de la variante Delta, aunque no detalló el número de casos.

La cepa Delta se ha considerado como altamente contagiosa y que afecta, en su mayoría, a jóvenes.

“Esta ya la identificamos, afortunadamente está bajo un control epidemiológico o un cerco estricto y creo que no va a pasar de ahí”, señaló.

Aseguró que la variante Delta es más peligrosa para los jóvenes e hizo un llamado para que este sector de la población evite la propagación de los contagios.

“Le decimos a los jóvenes que no hagan olas, no las provoquen, que no provoquen la tercera ola porque este virus es más letal, más virulento y tiene, de alguna manera, preferencia por la gente joven”, explicó.

La variante Delta fue identificada en India en octubre, presenta una combinación de mutaciones que la hacen más transmisible y está camino a convertirse en la variante dominante a nivel mundial, como en su momento lo fue la Alfa, inicialmente identificada en el Reino Unido.

La variante Delta se transmite dos veces más rápido que el coronavirus inicial.

“Si una persona con coronavirus infecta a otras dos personas, la variante Delta puede transmitir el patógeno de cuatro a ocho personas, lo que explica el contagio de familias enteras”.

Las ocho vacunas que han recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la OMS son efectivas frente a todas las variantes del coronavirus, en particular cuando se trata de prevenir casos severos, hospitalizaciones y muertes.