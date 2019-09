Destituyen de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores a Antonio Lazcano tras críticas al Conacyt

El científico emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Antonio Lazcano, fue destituido de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Lazcano es considerado una de las voces críticas más visibles dentro de la comunidad científica mexicana y recientemente ha denunciado las medidas tomadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “que han causado graves daños al sistema científico mexicano”.

El motivo de su destitución, de acuerdo con el correo electrónico que le mandaron proveniente de la dirección del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es “por dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias”.

En el correo se argumenta que de acuerdo con el artículo 13, inciso d, que los miembros de las comisiones dictaminadoras (…) perderán su condición de dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias.

“Puedo demostrar esas faltas”

“A mí no me preocupa porque nada de lo que están diciendo tiene sentido. Yo puedo demostrar que esas faltas que me atribuyen no corresponden a la realidad, que yo avisé con tiempo de las dos ausencias y tengo los documentos que lo prueban”, explicó en entrevista al periódico Reforma.

Para Lazcano, ambas faltas que se le achacan fueron justificadas con oportunidad y, en realidad, las confusiones se debieron a errores calendáricos de Mario de Leo, director del Sistema Nacional de Investigadores y Vocaciones Científicas del Conacyt.

Sobre la primera ausencia, justificó que el titular del SNI cambió la fecha en tres ocasiones, por lo que la última cita cayó el mismo día que un compromiso que ya tenía en Francia, y al que éste le dijo que podía asistir.

La segunda, comentó, fue también por un error de calendario del funcionario.

“Evidentemente, una persona con esa responsabilidad lo menos que tiene que hacer es checar el mes en que se vive y el día que va a haber una reunión”, señaló.

“Yo creo que es un reflejo, básicamente, de la ignorancia, de la inexperiencia, la arrogancia y la rigidez ideológica”, dijo.

“Acto autoritario y una represalia”

De acuerdo con el divulgador científico Martín Bonfil Olivera, “se trata de un evidente acto autoritario y de una represalia por parte de Álvarez-Buylla ante una crítica a su gestión”.

Recientemente, Antonio Lazcano cuestionó el rumbo de la ciencia mexicana bajó la política de la Cuarta Transformación en un artículo publicado en la revista Science, y en particular el de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

Lazcano critica las decisiones tomadas por el gobierno hasta el momento y escribe: “Hace un año, México eligió a Andrés Manuel López Obrador como su nuevo presidente. Muchos investigadores votaron por él, atraídos por una promesa de campaña para acabar con la corrupción y la violencia y promover la ciencia y la educación. Lamentablemente, sus acciones han empeorado las cosas para la ciencia”.

Asimismo, cuestiona los ataques al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología y pide a Álvarez-Buylla que demuestre las acusaciones de corrupción dentro de la comunidad científica.

Después, la cuenta oficial de Conacyt compartió una carta que envió Álvarez-Buylla a Science. “En respuesta a las imprecisiones del Dr. Antonio Lazcano (Science 26/7/19) respecto a la ciencia en México”.

