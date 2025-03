Destaca Sheinbaum que México cuenta con fortaleza económica, social y política

La Presidenta de México destacó que México seguirá colaborando para que a Estados Unidos no llegue el fentanilo, pero además para que esta droga no esté en manos de jóvenes de México ni de ningún lugar del mundo.

“Estamos resueltos a colaborar en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses, para apoyar a las familias estadounidenses. Además, como lo he dicho, no solo no queremos que esa droga llegue a los jóvenes estadounidenses, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jovenes mexicanos. En este sentido, les informo que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025, disminuyó el cruce de fentanilo en la frontera en 50% y de enero a febrero de 2025, en 41%, gracias a las incautaciones que realizan la SSC y las fuerzas armadas en México”, comentó.