Despliegan a 270 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército a Baja California, Chihuahua y Guanajuato

La Secretaria de la Defensa Nacional desplegó 270 elementos de Fuerzas Especiales en tres estados, como parte del operativo para reforzar las labores en materia de seguridad.

Las entidades en las que fueron desplegados dichos elementos militares son Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

Lo anterior tiene como finalidad reforzar las operaciones que realiza personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares con jurisdicción en Baja California, Chihuahua y Guanajuato respectivamente.

“La misión de las unidades de Fuerzas Especiales en refuerzo, es la de colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer el estado de derecho e inhibir los actos delictivos, mediante acciones coordinadas que permitan contribuir en la preservación del orden y la paz pública en beneficio de la población de las entidades que se mencionan”, indicó la Defensa en un comunicado este sábado 27 de septiembre de 2025.

Los efectivos despegaron a bordo de dos aeronaves Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional desde la Base Aérea Militar No. 19, Ciudad de México, a los destinos siguientes:

Una compañía con 90 efectivos al Aeropuerto Internacional “General Abelardo L. Rodríguez”, en Tijuana, Baja California.

Una compañía con 90 efectivos al Aeropuerto Internacional “Abraham González” en Cd. Juárez, Chihuahua.

De manera adicional, una compañía de 90 efectivos salioeron en 12 vehículos de transporte de personal, de las instalaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales ubicada en Temamatla, Estado de México, a Guanajuato.

