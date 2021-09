Despliega IMSS estrategia para garantizar atención a pacientes afectados por inundación de hospital en Tula

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) despliega sus esfuerzos y recursos humanos para garantizar la atención médica a los pacientes que estaban hospitalizados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No.5, afectado por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Tula, en Hidalgo.

El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, se encuentra en el HGZ/MF No.5 desde donde coordina los trabajos de evacuación y traslado de los pacientes afectados.

Zoé Robledo estableció como prioridad evacuar a los derechohabientes hospitalizados a otras unidades médicas para que no se interrumpa su atención. Para ello se cuenta con el apoyo del HGZ No. 33, de Tizayuca, y del HGZ/MF No. 6, en Tepeji del Río.

Además, subrayó que se va a salvaguardar la seguridad de los trabajadores del hospital del IMSS, quienes desde el inicio de la contingencia en la madrugada demostraron compromiso y solidaridad con los derechohabientes.

El director general del Seguro Social señaló que se mantendrá comunicación permanente con los familiares de los derechohabientes que han sido trasladados a otras unidades médicas.

Refirió que para lograr la recuperación y restablecimiento de los servicios del HGZ/MF No. 5, se desplazó a Tula personal especializado del área de Conservación y Mantenimiento para coadyuvar con los trabajadores del hospital en la rehabilitación de las áreas afectadas del hospital lo más pronto posible.

El Instituto Mexicano del Seguro Social trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno en el marco del Plan DN-III para atender la emergencia e informar puntualmente sobre la recuperación de los pacientes, señaló Zoé Robledo.

Informó que las Oficinas de Representación del IMSS aledañas al estado de Hidalgo coadyuvan en los esfuerzos de traslado y atención médica de los derechohabientes.

El director general del Seguro Social informó que se mantendrá en el HGZ/MF No.5 hasta que concluya la evacuación de pacientes y personal del Instituto.