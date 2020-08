Desde prisión, Javier Duarte niega que le haya dado un Ferrari a EPN. “Nunca he comprado uno”, afirma

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, negó haber regalado un automóvil Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, como expuso Emilio Lozoya en una denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”, aseguró Duarte desde su cuenta de Twitter.

El exmandatario priista respondió a las acusaciones aunque se encuentra en prisión acusado por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El 11 de agosto, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunció ante la FGR que cuando Javier Duarte era Gobernador de Veracruz le regaló al Presidente Peña Nieto un Ferrari.

“En el marco de las celebraciones del ‘Día de la Marina’ en Veracruz, el entonces Gobernador del Estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al Presidente”, expuso Lozoya.

“Al subir, al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el gober’, mostrándonos en estos momentos la parte interior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: ‘Este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos’, y a un lado estaban las llaves del auto”, narró el exfuncionario en la página 41 de su declaración.

Esta mañana, Duarte se dirigió a Lozoya Austin y se deslindó de la entrega del vehículo.

“Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”, dijo desde Twitter.

Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno. 1/2 @CiroGomezL @Reforma @Milenio — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 21, 2020

La denuncia de Lozoya señala que el exgobernador veracruzano era muy cercano al entonces Presidente priita. Afirmó que Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le había instruido a facilitar diversos tipos de combustibles, ya que Peña Nieto se había comprometido a apoyar la gestión de Duarte.

Fuente: Sin Embargo