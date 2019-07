Descartan deuda en plagio y asesinato de Norberto: abogado

Jorge Cuadra, abogado de la familia Ronquillo Hernández, dio a conocer que, durante la segunda audiencia, realizada este domingo, en la que fueron vinculados a proceso José Emmanuel ‘N’ y Óscar ’N’, presuntos implicados en el secuestro y asesinato del estudiante de Norberto Ronquillo, la Universidad el Pedregal, se descartó como móvil, una supuesta deuda, como afirmaron las autoridades, a Yuri “N” ex novia del joven, y presunta autora intelectual.

No hay tal adeudo, lo único que se hace mención en determinado momento, derivado de la narración que hace uno de los vinculados a proceso, es que ella le dice, que hizo un negocio con el joven por 700 mil pesos, y que por eso podrían cobrarle determinado monto por el plagio, pero no, esto no se dio por alguna deuda”, remarcó.