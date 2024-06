Descarta Sheinbaum reforma fiscal el próximo sexenio

En el siguiente sexenio no habrá reforma fiscal y el presupuesto de 2025 será muy responsable, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, ante representantes de la iniciativa privada, quienes como muestra de confianza anunciaron nuevas inversiones por más de 42 mil millones de dólares para este año.

“No pensamos hacer una reforma fiscal”, reiteró la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México al participar en una reunión con todos los representantes de los organismos que agrupa el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Estamos haciendo un presupuesto muy responsable, nuestro objetivo es que el déficit en el 2025 llegue máximo a 3.5 por ciento del producto interno bruto, este año estará cerrando a más del 5 por ciento”, dijo.

“La razón fundamental es el cierre de las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025. Vamos a reducir el déficit y nos va a permitir la planeación de las obras estratégicas a partir del 2026”, agregó.

“Vamos a mantener un equilibrio razonable entre deuda y PIB, no vamos a incrementar la deuda; es decir, los indicadores macroeconómicos los vamos a mantener”, dijo tras afirmar que no habrá gasolinazos ni aumento en la luz.

“El desarrollo económico tiene que ser un desarrollo incluyente, con bienestar, no solamente el crecimiento económico o la Inversión Extranjera Directa, sino que tiene que haber desarrollo compartido”, resaltó.

Cabe descartar que Sheinbaum Pardo destacó el papel de Altagracia Gómez como asesora económica, a quien la reconoció. De acuerdo con empresarios, Gómez no figurará en el gabinete y sólo estará en el periodo de transición.

Francisco Cervantes Díaz, dirigente del organismo cúpula, indicó al participar en el encuentro que como una señal de confianza en el próximo gobierno federal, firmas privadas están por anunciar inversiones nuevas por más de 42 mil millones de dólares.

En particular, mencionó a Femsa con 9 mil millones de dólares, TransCanada con 4 mil 500 millones de dólares, México Pacific con más de 15 mil millones de de dólares, entre otras, como Iberdrola o Grupo México.

“Hay inversiones muy, muy poderosas que rebasan los 42 mil millones nada más para empezar y eso es un sello de confianza a su persona señora presidenta electa”, dijo.

En entrevista posterior, Cervantes Díaz abundó que el anuncio de los 42 mil millones de dólares más que una promesa, es una realidad. “Por eso esta reunión era bien importante, que la escucharan, que vieran la relación de comunicación que tenemos, de puentes y empezaron a detonar, ya con esto ya se liberan todas las inversiones”, dijo.

No obstante,acotó que estos anuncios primero debieron ser anunciados con la Secretaría de Economía (SE).

“Hay preocupaciones, hay retos, pero no hay ningún lugar en el mundo que no los tenga y México tiene muchísimas oportunidades. Si ponemos en la balanza retos y oportunidades, el peso de oportunidades vence al de los retos, no quiere decir que nos confiemos, tenemos que seguir trabajando picando piedra, eso es aquí en todo el mundo”, dijo.

Claudio X. González Laporte, consejero patrimonial de Kimberly Clark México y ex presidente del CCE, quien además fue uno de los mayores detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2006, consideró que la reunión con Sheinbaum Pardo fue “buena”.

“Ella muy clara, muy franca, muy directa, por el desarrollo compartido y que tenemos que crecer juntos. Ofreció la confianza, la certidumbre necesarias para que haya mucha inversión, pero sí también señaló que tiene que ser una inversión incluyente, una inversión que cuide lo sustentable y del ambiente, que provea muy buenos trabajos. Yo creo que fue una muy buena reunión muy clara y pues ahora tenemos que chambear mucho todos”, dijo.

Agregó que “es un muy buen arranque”, pero es necesario trabajar para que México crezca y aproveche todas sus oportunidades.