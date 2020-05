Descarta López-Gatell ‘pruebas’ masivas de Covid-19 en México

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, descartó que las pruebas masivas de Covid-19 sean un método eficaz para disminuir la propagación de la epidemia, por lo que recomendó a las personas que en caso de presentar síntomas graves acudan de inmediato a un hospital y no esperen a hacerse las pruebas.

Así lo señaló el funcionario federal durante una reunión virtual con senadores de la Junta de Coordinación Política, en la cual legisladores del PAN aparecieron en las pantallas con la leyenda “+Pruebas”, escrita en sus cubrebocas.

“Señor, señora, no espere usted que le hagan la prueba, si usted tiene síntomas de Covid y tiene características que hacen más riesgoso que se complique, ya lo he mencionado: edad, enfermedades crónicas, embarazo. Vaya a atención médica, no buscando la prueba”, expresó el subsecretario de Salud.