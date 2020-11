Desaparecen cinco mujeres al día: CNB

El primer pretexto que ponen es que las jóvenes “se van con el novio”; luego, que no hay suficientes “agentes de investigación por la pandemia”, ahora serán las vacaciones que los funcionarios no se pueden perder… mientras, miles de madres en México no saben dónde están sus hijas.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en lo que va del año han desaparecido, sin que aún hayan sido localizadas, mil 482 mujeres, un promedio de cinco al día.

Datos de la Comisión Nacional de Búsquedamuestran que de enero a octubre de este año han desaparecido en el País menos personas en comparación con el mismo periodo de 2019.

Pero del total registrado, el porcentaje de mujeres sin localizar subió de 20.62 por ciento a 25.86 por ciento.

Diez entidades concentran 74 por ciento de reportes por mujeres que han desaparecido este año: Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, México, Sonora, Morelos, Tamaulipas y Yucatán.

De acuerdo con la CNB, entre enero y octubre de este año han desaparecido en Colima, sin que hayan sido localizadas hasta ahora, 41 mujeres, 600 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, cuando se reportaron seis. Sin embargo, familiares de desaparecidas en el estado han detectado que al día entre tres y cuatro mujeres no regresan.

Por: El Universal