Desaparece en Jalisco el periodista Jaime Barrera Rodríguez

La noche de este lunes se reportó en Guadalajara la desaparición del periodista Jaime Barrera, conductor de radio, televisión y articulista.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales por su hija Itzul Barrera y sus compañeros, Barrera Rodríguez abandonó las instalaciones de Megaradio, en la colonia Providencia de Guadalajara, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, y desde entonces se desconoce su paradero.

Los familiares del periodista esperaban que se presentara a las instalaciones de Televisa Guadalajara en la colonia Moderna para conducir el noticiero nocturno, pero tampoco apareció como lo hace normalmente.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero, y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, escribió el gobernador Enrique Alfaro en sus redes sociales.

Jaime Barrera Rodríguez es conductor de un noticiero radiofónico en la emisora Líder Informativo de grupo Megaradio, conductor del noticiero estelar de Televisa Guadalajara y escribe una editorial para el periódico El Informador, además que participa en mesas de análisis organizadas por otros medios de comunicación como el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.

Cuestionada al respecto, la oficina de prensa de la fiscalía de Jalisco indicó que “ya hay un acercamiento de la dependencia con sus familiares; con base en la información que pueda surgir y respetando la seriedad del tema, estaríamos en condiciones de informar sobre ello”.