Desairan limpieza de escuelas; persisten dudas sobre retorno a los planteles

El llamado a los padres y madres de familia para sumarse a partir de ayer a las jornadas de limpieza de las escuelas de sus hijos no tuvo suficiente eco.

La convocatoria que circuló a través de grupos de WhatsApp no fue atendida, bajo el argumento, en algunos casos, de que sus hijos no regresarán a las clases y, en otros, de que las autoridades han tenido más de un año y medio para tener en orden las escuelas.

“No fui y no iré porque mi hija Elsa no acudirá de manera presencial a las aulas y porque las escuelas pagan sus servicios de limpieza, y no es porque se me caigan las manos por ir a limpiar, sino porque las aulas ya llevan más de un año vacías y es para que estuvieran mejor”, dijo Nancy Anaya, quien tiene a su hija inscrita en el segundo año de secundaria.