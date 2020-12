Denuncian que Morena busca prohibir la posesión privada de más de 100 hectáreas

Posterior a que la senadora del PAN, Lilly Téllez, denunciara la propuesta del senador por Morena, José Narro Céspedes en la que se propone expropiar tierras ejidales de propietarios que rebasen las 100 hectáreas, otros actores políticos se están manifestando por la nueva polémica ley morenista.

A través de su red de Twitter, opinó: “este gobierno neocomunista va por la expropiación”, y colocó el texto con el resumen de la propuesta de Narro obtenida a través del Sistema de Información Legislativa.

En la iniciativa, el también aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura de Zacatecas, argumenta que los mercados inmobiliarios, en parte, han propiciado “abusos y despojos”:

“Seamos realistas, la incorporación de la propiedad ejidal y comunal a los mercados inmobiliarios registrada desde 1992 en las condiciones legales que se han dado, ha devenido un hontanar de abusos y despojos, en cuyas redes quien tiene menos ingresos siempre sale perdiendo, más aún a raíz de la ola extractivista que desde entonces, al calor de sucesivas enmiendas constitucionales en materia minera iniciadas ese mismo año, comenzó a desplegarse en el país y a depredar desenfrenadamente no sólo el patrimonio de los propietarios de la tierra sino también el medio ambiente y los recursos naturales (…)”.

Prohibir la posesión

La propuesta, que busca dar prioridad a la usanza social, más que a la privada, prohibiría la tenencia de la tierra en grandes cantidades:

“(…) con el reforzamiento del carácter de propiedad social a los ejidos y a las comunidades no sólo se pretende incidir en el sistema de propiedad agraria y blindar el patrimonio de las familias campesinas, sino también activar y profundizar el sistema de planeación del desarrollo rural, tanto para cristalizar efectivamente la gobernanza agraria, para dar sustento (…) al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (…)”.

El Senador, en sus argumentos, afirma que estas reformas evitarán un “derramamiento de sangre en México”:

“La Historia ha demostrado (…) que los procesos agrarios estructurales, como la acumulación de la riqueza por medio del acaparamiento de la tierra, son de larga duración y de carácter cíclico (…) si sabemos que dicho proceso ya está de nuevo entre nosotros y ya conocemos sus nefastos efectos en la estructura agraria de nuestro país, lo más aconsejable y prudente es tomar las precauciones pertinentes para que sus dramáticos efectos no se repitan. En la Revolución no se derramó tanta sangre en balde como para que no hayamos aprendido la lección”.

Horas más tarde, el legislador zacatecano respondió a Téllez que sí se busca la expropiación de las tierras ejidales para fortalecer al ejido como instrumento de desarrollo económico.

Propuesta peligrosa: PAN

Por su parte, el diputado federal por el PAN, Mario Mata calificó como “peligrosa” la iniciativa sobre la “propiedad social”, que busca imponer un límite de cien hectáreas por propietario y dejar abierta la posibilidad de dividir y enajenar el excedente.

La iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional, cuya intención es evitar que una sola persona sea propietario de una gran extensión de tierra, dividiría las propiedades en dos tipos, la privada y la social; sin embargo la propiedad social no podría rebasar la extensión de 100 hectáreas.

De aprobarse la ley, cualquier persona que tenga más de 100 hectáreas de “propiedad social” sería obligada a fraccionar su tierra y la autoridad tendría la facultad de enajenar o expropiar el resto.

La iniciativa encendió alarmas debido a que el contenido total de la iniciativa para reformar el artículo 27, no fue pasada a legisladores para su análisis y se sospechosa que Morena la apruebe de manera exprés.