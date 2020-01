Denise Dresser encara a AMLO por supuesto acoso a periodistas

La politóloga Denise Dresser se presentó este 29 de enero a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para cuestionar al presidente sobre el caso de Sergio Aguayo”.

#ConferenciaPresidente. “Estoy aquí por Sergio Aguayo” afirma @DeniseDresserG y pide un compromiso para no impulsar leyes que permitan acusar judicialmente a periodistas. pic.twitter.com/Qk7MGHGCRD — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 29, 2020

Dresser arribó al recinto alrededor de las 5:20 de la mañana y se formó como el resto de los periodistas al recinto. La también escritora se dio tiempo para platicar con algunos reporteros presentes y con un manifestante que llegó desde Chiapas para protestar por un asunto educativo con una veintena de compañeros.

“Estoy aquí por Sergio Aguayo”, señaló la periodista y señaló que es “acosado judicialmente por el exgobernador priísta, Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende, se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de Mñexico quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor”.

Posteriormente, Dresser aprovechó para comprometer al Presidente respecto a las supuestas modificaciones al código penal en donde especialistas han señalado que contraviene la libertad de expresión.

“Usted se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permiten acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted; se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna”.

En respuesta, el Presidente aseveró que estaba equivocada porque él no es como los mandatarios de sexenios anteriores.

“Pues lamento mucho que me confundas con los gobernantes anteriores”, dijo el presidente, para después asegurar que él no tiene nada que ver con las reformas que le planteó la académica.

“Eso que dices no es cierto, yo no tengo nada qué ver, la Fiscalía es autónoma. Ya no es el tiempo de antes, de la simulación, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo”.