Den gracias que tienen trabajo: directivos de Grupo Salinas a trabajadores

El pasado 14 de abril, cuatro directores de Banco Azteca reunieron a los trabajadores para informarles de un caso positivo de COVID-19 entre la planta laboral; les dijeron que seguramente habría más contagios en el futuro, pero les pidieron mantener la calma y no “aventarle tierra” a Grupo Salinas sino, en cambio, agradecer que tenían trabajo.

Durante más de una hora, alrededor de cien empleados de la corporación que preside Ricardo Salinas Pliego escucharon frases como: “tú vienes a trabajar porque tienes que venir y te gusta”, “el control sobre la muerte no lo tenemos”, “se vale estar nervioso” y “encomendemos a Dios que no nos va a pasar a nosotros”, de acuerdo con un audio de la reunión en poder de Animal Político y que fue confirmado por dos trabajadores participantes. Un fragmento de la grabación es reproducido fielmente en este artículo.

“Se vale estar nervioso. Yo lo digo con todas las letras: se vale estar nervioso. Yo lo que sí creo es que éste es el primero de muchos, el primero de los varios casos (de COVID-19) que vamos a tener. En Geografía (del banco) tenemos un caso, parece que también es (coronavirus), no está confirmado, es una persona que tiene en este momento un cuadro de neumonía, pero, de estos dos, seguro se van a multiplicar por más en las próximas semanas y en las próximas horas, entonces, tenemos que estar preparados para resolver cómo nos vamos a enfrentar a eso, cada uno tomará su decisión; temas como lo del cubrebocas, bienvenido quien lo quiera usar”, les dijo Juan Carlos Arroyo, director de Banca Digital de Banco Azteca. (minuto 5:28)

En la reunión, que tuvo lugar en el edificio corporativo conocido como Torre Esmeralda, ubicado en Insurgentes Sur, Raybel Baza de la Cruz, gerente de Nómina y Pagos, pidió a los empleados no criticar a la empresa, pues ello podría perjudicar el pago de los sueldos.

Baza de la Cruz funge como médico particular dentro de Banco Azteca para atender al personal, de acuerdo con los empleados consultados; el directivo se licenció como médico cirujano, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.

“Demos gracias a Dios que tenemos trabajo; estamos en una organización que nos cumple con un salario, si nosotros le aventamos tierra, la gente va a dejar de comprar en las tiendas (de Grupo Salinas), va a dejar de usar Banco Azteca, y entonces vendrá para abajo esto y los ‘suspendidos’ (en cuarentena) seremos todos, no unos cuantos”, comentó. (1:09)

Ante los directivos, una trabajadora expresó su preocupación por el hecho de que vive con sus padres, quienes -les explicó- son adultos mayores, prediabéticos e hipertensos. Baza de la Cruz le respondió que lo único que ella puede hacer al respecto es seguir medidas de higiene estrictas para no contagiarlos.

“Como lo comenté al principio, el miedo es que se mueran, ¿estamos? Te voy a contar algo: el control de la muerte no lo tenemos”, dijo el directivo, lo que generó comentarios de desconcierto entre los empleados. (7:15)

“Te cuento un caso que pasó”, prosiguió él. “Una persona se enfermó, tuvo fiebre de 39 grados, fue con tu servidor a consulta, la revisé y le dije: ‘esto es bacterial’; la mandé a su casa, estuvo tres días en su casa, regresó, todo estaba normal, a los tres días recibe una llamada (…) y lo que después supimos es que su papá había muerto en ese momento, le dio un paro. ¿Qué te quiero decir con mi comentario? Hacemos lo que nos toca hacer. Sobre de quién van a morir y cuándo van a morir, no lo sabemos, pero hay un montón de casos, éste no es el único. ¿Qué te digo como persona? Tú vienes a trabajar porque tienes que venir a trabajar y te gusta, tienes que llevar sustento a tu casa”.

Baza de la Cruz relató el caso de otro trabajador que dio positivo a COVID-19, de quien dijo que, pese a haber estado en contacto directo con otras cinco personas, sólo contagió a una.

“Tú lo que haces es lo que te toca, lo demás ya no te corresponde. Y sobre el cargo de conciencia de si se va a infectar o no (otra persona) y si se va a complicar, no lo sabemos, pero no es algo que nos toque controlar, tristemente eso no lo podemos controlar”, sostuvo. (8:43)

Para ejemplificar su idea de “hacer lo que le corresponde a cada quien”, el médico compartió con los empleados que él optó por dar a su familia sustancias que reforzaran su sistema inmune a fin de reducir el riesgo de contagio.

“No me puedo ir a otro lado, no pienso distanciarme de mis hijos, tengo tres; si me ha de tocar, pues ya me toca, pero quiero convivir con ellos; una vez que la tienes (la enfermedad), te hospitalizan, no hay visitas, y no sabes si los vuelvas a ver o no, y yo prefiero tener contacto y confiar en que no va a pasar, y si va a pasar, están fuertes. Hice lo que me tocaba, me cuidé, me lavé, tomé estimulantes, y lo demás no lo controlo”, asentó. (10:43)

Otro directivo presente en la reunión, Arturo Mercado Virgen, titular del área de Protección Civil de Banco Azteca, insistió en que la única manera de ausentarse de la oficina es presentar síntomas de COVID-19.

“Estamos tratando de que ustedes tengan las medidas de higiene permanente en sus áreas de trabajo, la gente que pasa a hacer el aseo. ¿Qué sucede si tenemos un caso confirmado? Bueno, los compañeros que estamos físicamente cerca de esa persona tenemos que monitorear de manera personal y, en el primer síntoma que presentemos, se le avisa a Capital Humano (recursos humanos) y se inicia el proceso nuevamente”, planteó. (2:05)

“Esa persona tendrá que ir al servicio médico, el servicio médico lo manda a su clínica que los trata y les van a dar una incapacidad, porque ya es sospechoso, pero necesitamos presentar síntomas. No es que nosotros no estemos preocupados por el resto de la gente, pero si me dicen: ‘es que él estaba alrededor de cinco (compañeros)’, y los otros cinco, son 25, por cinco, pues ya es todo el piso, por cinco, pues ya es toda la torre, entonces ya nos tendríamos que haber ido todos. Eso no es el camino adecuado, el camino adecuado es: efectivamente se van a ir presentando casos, probablemente algunos de nosotros los lleguemos a presentar, los tendremos que aislar y tendremos que ver cómo es su salud”.

Mercado Virgen indicó que, para dar “tranquilidad” al personal, la empresa contrató servicios de sanitización de las oficinas.

“¿Qué estamos haciendo? Sanitizando las áreas. ¿Cómo se mata el virus? Es muy sencillo, la verdad: con agua, jabón y cloro. Pueden ver que entramos con otro tipo de líquidos, eso lo está promoviendo el Grupo para que ustedes estén más seguros todavía, pero agua, jabón y cloro mata el bicho, para que ustedes estén más tranquilos en esa parte. Para que no se espanten, lo estamos haciendo en la noche”. (3:35)

El directivo compartió que él también convive en su casa con adultos mayores, pero, precisó, debe continuar con su vida normal.

“Tengo que seguir viviendo, eso está en cada quien, seamos un poquito conscientes de que puede pasar. “Y no soy muy creyente, pero encomendemos a Dios que no nos va a pasar a nosotros”, rogó. (10:25)

La jefa del área de Bienestar, Mónica Pliego Abraham, identificada por los trabajadores como pariente de Ricardo Salinas Pliego, presidente de la corporación, pidió a los empleados tener “buena actitud”.

“Es importante (tomar) todas las medidas de higiene, y lo que nos están diciendo es: todos o la mayoría nos vamos a infectar, no todos nos vamos a enfermar; hay que recordar que hay algunos que van a ser asintomáticos. Es todos cuidarnos, lógicamente, pero hacer todo lo que podamos en nosotros, tener una buena actitud, etcétera. Y cuidarnos entre todos”, dijo. (11:27)

Animal Político cuestionó al área de comunicación social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre qué medidas institucionales asumiría ante las denuncias de los empleados de Grupo Salinas, pero, hasta el momento de la publicación de este artículo, no atendió la petición.

Fuente: Vanguardia