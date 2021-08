Demanda vs fabricantes de armas respeta leyes e independencia de EUA; es para impedir venta al crimen organizado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la demanda civil interpuesta en contra de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, no atenta contra la independencia de ese país ni de la enmienda que da derechos a los estadounidenses el derecho de portar armas, sino a la forma en que se venden estas armas a miembros del crimen organizado y que causan muertes en México.

“No hay ninguna limitación, ningún control, entonces compran hasta por internet. Estamos hablando de Barrets y de armas de alto poder que se introducen al país. Creo yo que el juzgado de Boston que va atender este asunto va a resolver. No es algo se tenga que resolver pronto, se va a pedir toda la información a estas empresas que hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada, con lujos en las cachas, especiales y ellos lo saben que es para nuestro país”.

Esta demanda se interpuso en un tribunal federal de distrito en Massachusetts, Estados Unidos, contra al menos cinco fabricantes de armas. De acuerdo con la demanda del gobierno de México, estas empresas no hacen lo suficiente para rastrearlas. Los daños a resarcir por los fabricantes de armas en la demanda interpuesta por el gobierno de México ascienden a 10 mil millones de dólares.

Entre los fabricantes de armas que demandó México están:

Smith & Wesson

Barrett Firearms

Colt’s Manufacturing Company

Glock Inc

Sturm, Ruger & Co, Inc

López Obrador insistió que esta demanda, de ser favorable, ayudaría mucho por el control de las armas ya que es la primera vez que se hacen planteamientos así, con apego a la legalidad y respetuoso de la independencia y las leyes de Estados Unidos.