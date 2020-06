Delincuencia organizada podría mezclarse entre manifestantes en las próximas horas: Alfaro

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del estado de Jalisco, dijo esta tarde que cuenta con información que le hace pensar que integrantes de la delincuencia organizada van a infiltrarse en las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López Ramírez para, según él, desestabilizar a la entidad que dirige.

“Hay un tema que tengo que poner hoy sobre la mesa de una manera franca: existen elementos que nos hacen pensar que en las manifestaciones que se den en las próximas horas pueda infiltrarse la delincuencia organizada para generar un problema mayor. Le pido a todos los jaliscienses que actuemos con sensatez”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

“El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos de ayer responden a una línea de investigación sumamente preocupante: la posibilidad de que el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron ayer de esa manera pudieran haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente. Ayer hubo manifestaciones afuera de Casa Jalisco, afuera del Palacio de Gobierno, la instrucción fue la misma siempre: no usar la violencia, mantener actitud de contención. Esta instrucción fue desobedecida por ministeriales que atacaron a jóvenes”, relató el mandatario.

Ayer, mientras se manifestaban por el asesinato de Giovanni López Ramírez, varios jóvenes fueron detenidos. Durante la madrugada activistas exigieron que autoridades dijeran dónde se hallaban los muchachos aprehendidos.

“Quiero decirles que la prioridad es el garantizar que no haya ninguna joven que esté desaparecido. Estamos checando uno por uno los domicilios, hasta ahora no hay denuncias por desaparición. Cada nombre que aparezca en redes sociales será sujeto a revisión”, dijo Alfaro.

El Gobernador explicó que hizo el video para “ofrecer una disculpa a nombre del Gobierno del Estado y a título personal, como siempre lo he hecho, por los hechos acontecidos ayer frente a la Fiscalía del Estado en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas. Es un hecho que me duele y me apena. A ellos, a sus familias, al pueblo de Jalisco, les ofrezco estas disculpas, aunque policías ministeriales no dependen de las órdenes del gobernador”.

“¿Quién dio la orden (de atacar a los jóvenes)? No fue el Fiscal del Estado, tenemos certeza de eso. Tenemos la obligación de investigar si la instrucción tuvo que ver con grupos relacionados a la delincuencia organizada”, detalló.

“Ya están detenidos los presuntamente culpables del homicidio de Giovanni. He cumplido con mi palabra. No vamos a fallar. Policías que estuvieron involucrados en hechos de ayer, ya están detenidos”, agregó.

Alfaro dijo que decidió retirar los cargos que había contra los jóvenes detenidos el jueves durante las manifestaciones. También aseguró que hay intereses que salen desde lo sótanos del poder de la Ciudad de México para desestabilizar a Jalisco.

“Hoy hay un riesgo real, no nos prestemos para que esto crezca. Jalisco está en un momento delicado. Existe la posibilidad que haya infiltrados en las manifestaciones”, reiteró.

Fuente: Sin Embargo