Delia Quiroa, mujer buscadora, logra lugar en Juzgado de Sinaloa; participó en elección judicial

Delia Icela Quiroa Flores, mujer buscadora, compartió en sus redes sociales que según los resultados computarizados del 99.5% del INE, y con más de 81 mil votos, se volverá Jueza de Distrito en Sinaloa.

A punto de concluir los cómputos Distritales de Juezas y Jueces del Distrito 02, en la competencia mixta, Karla Patricia Morales Aramburo, obtuvo 96 mil 735 votos, Delia Icela Quiroa Flores, alcanzo 81 mil, 012 sufragios, Jesús Adalberto Buñuelo Flores 71 mil 658 e Hiram Manuel Rivera Navarro obtuvo 64 mil 426, por lo que formará parte del Juzgado de Distrito.

Resaltó que uno de sus principales ejes será «luchar por los derechos de las personas, denunciando abusos de autoridades».

«Yo creo que Dios ya ha marcado mi destino y es por eso que gane, para luchar por una causa perdida y proteger a los ciudadan@s de abusos de autoridad», publicó en X.

Pese a los resultados, Quiroa Flores se mostró inconforme con las decenas de personas que perdieron sus trabajos por la elección judicial.

Durante su candidatura, Delia reportó un acto de «discriminación» por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que su fotografía no era visible en la plataforma Conóceles, aunque el problema fue resuelto.

«INE son malos. ¿Por qué mi foto de perfil no aparece y de otros candidatos sí?», preguntó Quiroa al órgano electoral mediante la red social X.

Mujer buscadora, Delia Quiroa

El 2 de febrero del 2013, su hermano Roberto fue secuestrado durante 45 días y luego de volver con su familia y huir de Tamaulipas, el 18 de septiembre, volvió a ser privado de la vida.

Tras un pago de rescate, y transcurrido más de un año, el 10 de marzo del 2014 su madre y su hermano fueron secuestrados, pero esta vez, no volvió a saber el paradero de Roberto.

Desde ese momento, Delia Icela se volvió una buscadora más, recorriendo fosas clandestinas, predios, panteones y cualquier otro lugar que le diera indicios del paradero de su hermano.

Delia se decidió a estudiar leyes para trabajar en el área legal relacionado a la desaparición de su hermano y para ayudar a la familias que tienen casos similares, además formó el Colectivo 10 de Marzo.

Crean muñeca buscadora

Quiroa Flores presentó hace meses la muñeca «Barbie Buscadora» a través de sus redes sociales, la cual llevaba una blusa con la imagen de Roberto, su hermano desaparecido.

Hecha con sus propias manos y pedazos de ropa, el propósito del juguete era recolectar donativos para obtener equipo para labores de búsqueda, llegando a pedir apoyo monetario a la compañía juguetera Mattel.

“Cuando yo era niña me gustaba mucho, yo les hacía ropa. Mi abuelita me daba retazos, yo tengo una niña y ella tiene Barbies, de tanto ver que todo el mundo anda con este furor se me ocurrió vestir una Barbie de buscadora para pedir a la compañía Mattel a ver si nos puede ayudar con algún donativo”, señaló Quiroa.

