Delgado pidió que no haya “mano negra” en el INE por candidatura de Salgado Macedonio y Raúl Morón

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió este domingo a las autoridades electorales que no haya “mano negra” en la definición que tomarán con respecto a si restituir las candidaturas a gobernadores de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, así como de docenas de candidatos locales más, luego de que el Tribunal Electoral pidiera al INE (Instituto Nacional Electoral) que revise la cancelación de éstas.

“La esencia del movimiento es luchar por una auténtica democracia, donde la gente mande, en lugar de que las decisiones se queden en manos de unos cuantos corruptos”, dijo desde el estado de Jalisco el presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional, fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.La mafia de la corrupción no quiere a nuestros candidatos en las urnas porque saben que les vamos a ganar; la transformación está en marcha y no se va a detener

En este sentido, exhortó al INE y a los órganos electorales locales a que “saquen las manos” del proceso y dejen de utilizar argumentos administrativos “para coartar el derecho constitucional de las y los mexicanos a votar y ser votados”, de modo que puedan llevarse a cabo elecciones libres y transparentes. El INE deberá definir si mantiene la sanción impuesta a Salgado Macedonio y Morón o les aplica una más laxa (Foto: Cuartoscuro)

“Quieren sacarnos a la mala a algunos candidatos porque saben que vamos a ganar. Por eso, la pelea es para que no haya este tipo de intervenciones arbitrarias y que se le permita a la gente decidir libremente quiénes quieren que sean sus gobernantes. No puede haber ‘mano negra’ en las autoridades electorales”, subrayó el presidente del partido en el poder en México.

Finalmente, invitó a simpatizantes y militantes a “continuar trabajando en unidad para defender la esperanza y que el proyecto de la Cuarta Transformación siga adelante en todo el territorio nacional”, en referencia al gobierno de López Obrador.

Y es que en las últimas semanas, el oficialista Morena, favorito para ganar las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, se ha enfocado en una serie de críticas contra el INE, el organismo autónomo encargado de realizar los comicios en el país. En unos meses, México renovará más de 21,000 cargos, incluidas 15 gubernaturas y los 500 escaños de la Cámara de Diputados

Los cuestionamientos morenistas al Instituto se intensificaron sobre todo a partir de que el Consejo General del INE le retirara la candidatura a Salgado Macedonio y a Morón, dos de los favoritos a ganar en sus respectivos estados, por no haber presentado el informe de sus precampañas en tiempo y forma. Además, docenas de otros candidatos también perdieron su registro por razones parecidas. Salgado Macedonio amenazó al INE en vísperas de su decisión que, si su nombre no aparece en la boleta, no habrá elecciones en Guerrero (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

Sin embargo, y luego de que Morena y los candidatos a gobernador impugnaran, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió, el viernes pasado, que ambos casos deben regresar al INE para que éste analice nuevamente si el castigo equivale con la falta que cometieron.

El Tribunal Electoral solamente concluyó que tanto Salgado Macedonio como Morón sí eran precandidatos de Morena, a pesar de que estos lo han rechazado desde un inicio, y por lo tanto tenían que presentar sus respectivos informes, lo cual no hicieron ni en la fecha marcada ni en el formato obligatorio.

No obstante, el TEPJF no resolvió ni confirmó la sanción del INE. Ahora, el Instituto tendrá 48 horas para definir si mantiene las sanciones interpuestas en un principio y les retira la candidatura o definirá una sanción más laxa, más allá de los seis millones de pesos que Morena sí deberá pagar, como determinó el Tribunal Electoral.

Por su parte, Salgado Macedonio, quien ha estado en el centro de la polémica desde finales de 2020 por las acusaciones en su contra por supuestas violaciones y abuso sexual contra diferentes mujeres, amenazó al INE, al expresar que, si su nombre no aparece en la boleta, no habrá elecciones en Guerrero.

Fuente: Infobae