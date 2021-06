Definen a los líderes parlamentarios en San Lázaro para la 65 legislatura

A dos meses y medio del arranque de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados, las principales fuerzas políticas definieron ya a sus respectivos líderes parlamentarios para encabezar el debate político y negociar las reformas durante la segunda mitad del sexenio de la llamada cuarta transformación.

Por la mayoría legislativa de Morena se prevé la continuidad de Ignacio Mier al frente de la bancada, mientras que las dos principales fracciones de la oposición, PAN y PRI, serán lideradas, respectivamente, por Jorge Romero y Rubén Moreira.

Ignacio Mier apunta a repetir por Morena

Identificado por su cercanía y confianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el coordinador de la mayoría parlamentaria en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier apunta a mantener el liderazgo de su bancada en la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados.

Mier sostuvo el pasado miércoles una reunión con legisladores morenistas reelectos, quienes le refrendaron su respaldo para repetir al frente del grupo.

No obstante, la ex dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, se mantienen como contendientes por la coordinación del grupo parlamentario. Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE e incondicional de Mario Delgado, quedó rezagado en la competencia.

Jorge Romero irá para dirigente del PAN en Diputados

Sin competidor visible, el legislador Jorge Romero se encamina a la coordinación del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, con el mandato de reafirmar al blanquiazul como primera fuerza de oposición ante la cuarta transformación.

Designado por el presidente nacional de su partido, Marko Cortés, como coordinador de la agenda legislativa 2021-2024, Romero Herrera visitó a los candidatos panistas a diputados federales para firmar los compromisos de la plataforma de Acción Nacional y de la coalición “Va por México”.

En entrevista con MILENIO en abril pasado, el diputado anticipó que las prioridades en la agenda legislativa de su partido y sus aliados serán la recuperación económica y la salud universal y gratuita para los mexicanos, además de la seguridad y el medio ambiente.

Moreira, el coordinador priista por unanimidad

Pese a los cuestionamientos por votar a contrapelo del PRI y al lado de Morena en diversas ocasiones durante la 64 Legislatura, el diputado Rubén Moreira fue designado por unanimidad como coordinador de la bancada tricolor para el periodo 2021-2024 en el Palacio de San Lázaro.

Con 70 votos de los legisladores priistas electos, el ex gobernador de Coahuila ganó el liderazgo de la bancada entrante del tricolor, aunque el presidente del partido, Alejandro Moreno, le recordó el compromiso con la alianza opositora “Va por México”.

Moreno subrayó que el PRI hizo un compromiso con el PAN y el PRD para impulsar un frente político legislativo, trabajar juntos en la Cámara de Diputados y cumplir una agenda legislativa de diez puntos específicos.

Karen Castrejón y Carlos Puente, el duo del Partido Verde

Con más de 40 diputados, según los resultados preliminares de la elección del 6 de junio, el PVEM será la cuarta fuerza política en el Palacio de San Lázaro.

Entre los liderazgos de ese partido en el Palacio de San Lázaro estarán Karen Castrejón, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, y Carlos Puente, ex dirigente de esa fuerza política.

Alberto Anaya encabezará el PT en Diputados

Los diputados electos del PT designaron ya a Alberto Anaya como su coordinador parlamentario para la 65 Legislatura en el Palacio de San Lázaro. La elección de Anaya debía ser ratificada por la dirigencia nacional del partido… encabezada por él mismo.

Movimiento Ciudadano, entre allegados de Dante, Alfaro… y Chertorivski

Como candidato natural a la coordinación de la bancada de Movimiento Ciudadano destaca Jorge Álvarez Maynez, cercano a Dante Delgado, fundador y líder del partido, sin descartar a Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud. Mirza Flores y Salvador Caro están igualmente en lista como apuesta del gobernador jalisciense Enrique Alfaro.

Cházaro irá por el PRD R

educida a entre doce y quince legisladores, la bancada del PRD en la 65 Legislatura quedará integrada con liderazgos cercanos a su dirigente nacional, Jesús Zambrano, entre quienes se perfila como coordinador parlamentario a Luis Espinoza Cházaro, empresario y ex diputado federal.

Fuente: Milenio