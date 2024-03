Defiende Gálvez propuesta de construir cárcel con alta tecnología

Ante vecinos de este municipio mexiquense, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), reconoció que su propuesta sobre construir una cárcel con tecnología de punta para detener a los peores criminales, “no gusta”. Defendió, de nueva cuenta, que no comparte la estrategia aplicada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero al aseverar que defenderá los derechos humanos de los detenidos, reprochó que no se piensa en los derechos humanos de las víctimas.

También se pronunció por fortalecer las policías municipales y mejorar las prestaciones de los elementos policiacos como dos de los ejes de su estrategia. Calculó que para ello se requiere destinar 129 mil millones de pesos anuales, lo que permitirá, entre otros objetivos, que cada policía gane al menos 20 mil pesos al mes. “Vamos a apostar a las policías municipales, no va a haber otra prioridad que fortalecer las policías municipales, pero que ni crean los alcaldes que va a ser un cheque en blanco”, agregó Gálvez.

La candidata presidencial encabezó esta tarde un encuentro con simpatizantes en un salón de fiestas de la colonia Jardines del Tepeyac, en el que líderes transportistas de Ecatepec, junto con especialistas, expresaron a la abanderada de la oposición sus propuestas, denuncias, relatos y peticiones en cuanto a seguridad entre los trabajadores y usuarios de distintos tipos de transporte.

Luego que pidieron acciones para no salir con miedo al transporte público, la hidalguense reiteró un caso de intento de agresión que vivió en Iztapalapa, sostuvo que “sé lo que significa para ustedes vivir en Ecatepec y subirse con miedo al transporte público. Por eso yo quiero un México sin miedo a subirse al transporte público”

En tanto, al abundar sobre su proyecto para construir una gran prisión, tuvo que explicar nuevamente, ahora frente a los ecatepenses, que en “algunas cosas” no coincide con el presidente salvadoreño.

“Obviamente vamos a proteger los derechos humanos. Los derechos humanos van a ser clave. Sí vamos a proteger los derechos humanos de las personas, que son delincuentes. Yo no, no, yo no, no me atrevo a decir que me gusta la estrategia de Bukele, no, no, hay cosas en las que de plano yo no coincido, pero ¿los derechos humanos de las víctimas dónde quedaron? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas? Las víctimas siguen buscando justicia”, indicó.

Para reafirmar el objetivo de su propuesta se refirió al caso de Zaida, quien estuvo presente en al acto y cuya hija de 18 años fue asesinada. La abanderada detalló que el responsable ya fue detenido, pero “si se va a una cárcel como las que hay ahora que parecen hoteles, pues ¿cuál sanción a los delincuentes?”.

Previo a su llegada al salón de fiestas- con capacidad para poco más de 200 personas- afuera la esperaba un grupo de transportistas, anteriormente vinculados al PRI, que se quejaron con pancartas de una imposición en la demarcación y pidieron tener una representación en las candidaturas al Congreso estatal.

Ya dentro, otros líderes transportistas que fueron invitados al acto, explicaron a Gálvez los asaltos, extorsiones y otros problemas y delitos que padecen al trabajar en esta zona del estado de México. Se ha vuelto una “anarquía” el municipio, que es gobernador por Morena, aseguraron varios de los asistentes.

Al saludar a la Gálvez, dos de los participantes tuvieron un desliz, y se refirieron a ella como la próxima “presidenta municipal” y como la “presidenta del estado”.

Enseguida, especialistas coincidieron en sus sugerencias para impulsar a las policías municipales como eje para disminuir la delincuencia.

Sobre el diagnóstico, la candidata presidencial explicó que con los 129 mil millones de pesos al año que plantea que se defina en el presupuesto se garantizaría un salario de 20 mil pesos mensuales para todos los policías del país.

Y como candado para evitar que se corrompan, sugirió darles becas a sus hijos en escuelas públicas o privadas, así como créditos de vivienda, “para que sean los propios hijos que le digan al papá: No te portes mal porque yo pierdo mi oportunidad de prepararme”.

Además, volvió a asegurar que no desaparecerían los programas sociales, aunque se pronunció por cambiar el nombre del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a «Sí, Sí”, que representaría “Sí estudio y sí trabajo”.

Alrededor de una hora antes de llegar al acto, en redes sociales, Gálvez comparó las fallas que se registraron ayer en las plataformas de Facebook e Instagram con el colapso de una parte de la Línea 12 y del colegio Rébsamen. “Lo grave no es que se caigan Facebook e Instagram, lo preocupante es que se le cayó el Metro y el Rébsamen”, dijo la candidata.

En otro mensaje, se pronunció por hacer de la Guardia Nacional “una verdadera policía civil con presencia permanente en los caminos más inseguros”, para que automovilistas y transportistas puedan salir a carretera sin algún temor.