Dan de alta a mujer con Covid-19 que dio a luz a bebé prematuro en La Raza

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que la paciente Daphne Ivonne, quien permaneció internada por más de un mes internada en La Raza y dio a luz a un bebé prematuro que los medios bautizaron como ‘niño milagro’, recibió el alta médica luego de recuperarse del Covid-19.

En un comunicado, el organismo destaca que el caso de la madre es especial pues arribó al hospital en la semana 34 de gestación y con el diagnóstico de Covid-19, a lo que se suma que desde hace tres años se le detectó fibromialgia.

El pasado 12 de abril, explica el texto, “fue necesario practicarle una cesárea y tuvo a su bebé Leonardo Iván”, quien doce días después fue dado de alta y entregado a una tía, mientas que la madre siguió hospitalizada por varias semanas más.

“Su estado de salud era muy delicado ya que presentó deterioro respiratorio que ameritó ser intubada. Requirió ventilación mecánica y permaneció inconsciente durante 26 días”.

Dan de alta a madre del ‘niño milagro’ de La Raza

El doctor Francisco Alonzo Díaz Aguilar, parte del equipo de profesionales que atendieron su caso, afirmó sentir una gran satisfacción por la recuperación de la paciente pues tenía “una posibilidad de mortalidad muy alta” pero el tratamiento aplicado tuvo éxito.

Ahora, explicó el médico, volverá a casa con tratamiento y apoyo de oxígeno en dosis bajas, y tendrá que pasar por un proceso de rehabilitación que incluirá fisioterapia pulmonar que podrá tomar desde su domicilio.

Por su parte, Daphne Ivonne recordó que cuando comenzó con síntomas de coronavirus pensó en un momento que se trataba de un resfriado “porque tenía el cuerpo cortado, pero después su estado de salud empeoró y se trasladó al Centro Médico Nacional La Raza para recibir atención.

Además, expresó su deseo de estar con su bebé tras estas difíciles semanas.

“Llevo un mes sin ver a mi bebé, no fue fácil, hay cosas que no recuerdo, pero estoy viva. Si yo no hubiera llegado a urgencias no sé dónde estaría”.Daphne Ivonne

Además, expresó su gratitud con el equipo de especialistas que le atendieron, y pidió a la población no tomar a la ligera la epidemia. “Estuve casi un mes sin ver a mi familia y es horrible, Pude haber muerto si no hubiera sido por los médicos”.

Fuente: SDP