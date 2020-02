Dámaso: “quiero salvar a víctimas del narco”

Dámaso López habla desde la cárcel. El compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, brazo derecho del líder del cártel de Sinaloa durante buena parte de la última década y media y uno de los arquitectos centrales en la construcción del imperio criminal más poderoso que haya visto México, advierte: “quiero dedicar mi corazón a salvar a víctimas del narcotráfico”. Y añade: “el problema más grave del país es el incremento en la corrupción”.

Esos son dos de varios mensajes enviados a MILENIO desde una prisión estatal de Virginia en donde el Licenciado espera a terminar sus negociaciones con el Departamento de Justicia en torno a la eventual reducción de su condena a cadena perpetua por narcotráfico por haber rendido testimonio contra Guzmán Loera en su juicio.

Es el primer contacto que ha tenido López Núñez con un medio de comunicación, mexicano o extranjero, desde su detención en la Ciudad de México, en mayo de 2017.

A finales de la semana pasada, este diario le envió un cuestionario con una veintena de preguntas sobre temas como su pasado criminal, el futuro del cártel de Sinaloa, la corrupción de autoridades y el porvenir del narcotráfico en México.

La lista de preguntas le fue entregada personalmente por su familia tras la audiencia judicial ante la Corte Este de Virginia, en la que las fiscalías de Washington y Virginia recomendaron al juez Thomas Ellis III reducirle de manera sustancial su condena por los servicios prestados a Washington. López Núñez, quien estuvo cerca de heredar el liderazgo del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo, accedió a responder solo parte del cuestionario; declinó responder a varias preguntas para no entorpecer su negociación con Washington.

Pese a esto, aceptó hablar sobre su futuro personal y al mismo tiempo, aprovechó para enviar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador: “usted puede ser un héroe”.

Además, reflexionó sobre su paso por el mundo del crimen organizado y admitió tener responsabilidad en la violencia del narco que ha sacudido a México durante años, con el cártel de Sinaloa en el centro. Sobre eso, dejó en claro:“me arrepiento”. Y agregó: “pido disculpas al pueblo de México”. A continuación, algunas de las preguntas que accedió a responder El Licenciado.

En el tintero, sin responder, se quedaron preguntas como si hubo protección del gobierno de Felipe Calderón al cártel de Sinaloa o si hubo figuras en el gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraran con el crimen organizado.. -¿Se arrepiente del pasado? Sí. Me arrepiento de las decisiones que tomé. Estoy pagando por mis errores y es por el daño que le hice a mi familia. Eso (el narcotráfico) no era para mí. Lamentablemente, ya no me pude salir. -Hoy, ¿quién es Dámaso López Núñez? ¿Puede disociarse el negocio del narco de sus efectos más funestos, como la violencia? Soy una persona que ha dejado atrás la peor experiencia de mi vida. -¿Quésigue para usted? Recuperar a mi familia, a mis amigos. Y quiero de todo corazón aportar experiencias para salvar a nuevas generaciones que pudieran ser víctimas de este problema (el narcotráfico).

Sobre la corrupción y el papel que juega el narcotráfico en el país, advirtió: “El verdadero problema de México es el incremento de la corrupción y por causa de ésta, la ingobernabilidad y quienes sufren las consecuencias no solamente son los ciudadanos de a bien, sino personas que se han visto atrapadas por las acciones del narcotráfico. A México le urge combatir realmente la corrupción con hechos y no solo con discursos políticos, pues la corrupción es la madre de todos los problemas que padece México”.

-¿Pide perdón? Al pueblo de México le pido una disculpa por el daño que pude haberles causado, lo mismo de manera especial a mi familia. Al presidente López Obrador le envió el siguiente mensaje: “usted tiene la oportunidad de ser el héroe que México estaba esperando. Sólo que para lograrlo tiene que hacerlo con acciones que incomoden a muchos y olvidarse por un tiempo de los aplausos y cambiarlos por la mano firme en estrategias de fondo que ayuden a solucionar los problemas del país. Creo que vale la pena sembrar la semilla para construir el México que queremos para nuestras familias”.

Dámaso López volverá a la corte este de Virginia hacia otoño, para definir la reducción de su sentencia y si colabora en el juicio contra Genaro García Luna.

Milenio