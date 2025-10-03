Cumplen orden de captura contra Sandra «T», socia de Guardería ABC; deportada desde EU

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este viernes que las autoridades de Estados Unidos deportaron a México a Sandra Lucía Téllez Nieves, quien se desempeñaba como socia propietaria de la Guardería ABC, donde el 5 de junio de 2009 un incendio provocó la muerte de 49 niños y niñas, y dejó heridos a otros 106.

En un comunicado, la institución explicó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Sandra “T”, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, «para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos».

La Fiscalía especificó que el mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad de Nogales, Sonora.

Tras su detención, «la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, a disposición del Juez de la causa».

El comunicado destacó que dicha persona «estaba prófuga en territorio estadunidense; sin embargo, luego de diversas gestiones realizadas por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, se efectuó su deportación controlada en la Garita l, Puerta México, Dennis DeConcini, en Nogales».

Como informó este diario en su nota del 4 de agosto de este año, la FGR confirmó que Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y prófuga desde 2022, fue detenida por las autoridades estadunidenses en razón de que, habiendo sido sentenciada en México por un juez federal en dicho caso, incumplió con la condena de libertad condicional y huyó hacia Estados Unidos.

Al respecto, la Fiscalía indicó en aquella fecha que, desde septiembre de 2024, gestionó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la detención provisional con fines de extradición de dicha persona, lo que dio como resultado su detención en Tucson, Arizona, por parte de las autoridades de los Estados Unidos.

Antecedentes

De acuerdo con la FGR, la hoy detenida permaneció en Arizona tras solicitar sin éxito asilo político. En 2022 se giró una ficha roja de Interpol en su contra, lo que permitió su detención y reclusión en el centro migratorio de Eloy, hasta que finalmente fue entregada a las autoridades mexicanas.

La mujer había sido sentenciada en 2016 a 28 años de prisión, pero tras una serie de amparos y apelaciones, la condena se redujo a cinco años y siete meses. Desde entonces permanecía prófuga.

El colectivo de padres y madres de víctimas de la Guardería ABC manifestó que se enteró de la detención a través de los medios de comunicación, al señalar que ninguna autoridad federal les notificó formalmente. En un comunicado exigieron al Estado mexicano garantizar que cumpla con la sentencia.

“El Estado mexicano debe hacer lo necesario para que Sandra Lucía Téllez Nieves sea puesta a disposición de las autoridades competentes y pague por lo que hizo”, expresaron en la carta dirigida a la Presidencia de la República y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

A 16 años del incendio de la Guardería ABC, el caso sigue siendo uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Sonora y del país, marcado por la exigencia de justicia de las familias que perdieron a sus hijos en la tragedia.