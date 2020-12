Cumple AMLO dos años al frente del gobierno federal

Este 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje por sus dos años de manera formal en el Gobierno Federal que tendrá como un común denominador la pandemia por coronavirus o COVID-19, factor que quizá influyó en los números que AMLO tenía pronosticados lograr en su segundo año al frente de México. De esta manera, se tuvieron que atender retos en materia de salud para dar respuesta a la nueva enfermedad y las consecuencias económicas que derivaron del cierre de la actividad pública en el segundo trimestre de este 2020. Además, quedan como pendientes el atender los retos en materia de inseguridad e incidencia delictiva. En cuestión de logros, el titular del Ejecutivo Federal ha destacado el combate a la corrupción y lograr el bienestar del pueblo, los cuales también ha marcado como los ejes de su gobierno; así como el cumplimiento de los 100 compromisos que anunció precisamente el 1 de diciembre de 2018 al asumir el gobierno tras ganar la Presidencia.

Aunque en las últimas encuestas el porcentaje de aprobación de AMLO es variado, algunos consideran que el mayor reto de la denominada Cuarta Transformación es dar “soluciones objetivas y tangibles” a los distintos problemas del país.

Logros desde la óptica del gobierno federal

A lo largo de estos últimos 24 meses, AMLO ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre los logros o aciertos de su gobierno, pero él ha destacado al menos tres rubros fundamentales: combate a la corrupción, bienestar del pueblo así como que no hay represión al pueblo y se garantiza la libertad eliminando la censura.

“Las tres cosas que más me satisfacen es, primero, la atención a los pobres, eso me fortalece mucho en lo interno, en lo espiritual. Segundo, el combate a la corrupción. Eso también es importantísimo porque estoy convencido de que se trata de la peste, hablando en términos de epidemias, la peste más funesta que ha afectado a México. Entonces, me siento muy orgulloso de estar encabezando una lucha frontal contra la corrupción, el que tengamos como objetivo desterrar la corrupción de México. Y lo tercero que me satisface es que no hemos reprimido al pueblo, de que no encabezo un gobierno autoritario, que no hemos participado en violaciones de derechos humanos, que no ha habido masacres, que no se ha utilizado al Ejército ni a la Marina ni a los cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos”, comentó en una conferencia mañanera el pasado 30 de junio, previo al mensaje que ofrecería el 1 de julio para celebrar su victoria en las urnas en 2018.

“Añadiría también que -me pediste tres, pero yo agrego una más- que me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años, la respuesta sea la libertad y no la censura. Eso también me satisface, me llena de orgullo, es un timbre de orgullo”, refirió.

Durante su anterior mensaje en el verano, el mandatario resaltó que se han enfrentado dos crisis, en referencia a la pandemia por COVID-19 y la crisis económica. Además de que gracias a la lucha que se emprendió contra la corrupción, en México se han ahorrado miles de millones de pesos.

Además, agregó que para este segundo año deben quedar establecidas las bases de la “Cuarta Transformación del país”. Finalmente, y en las vísperas del mensaje por su segundo año al frente del Gobierno Federal, el presidente sostuvo que de los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre en 2018, ha cumplido prácticamente con la totalidad.

“Hice 100 compromisos cuando tomé posesión y he cumplido como 96, por eso me estoy dando el tiempo al 1º de diciembre, pero vamos bien, no nos hemos desviado a pesar de la pandemia y de la reacción conservadora, además, digo, de los ataques y obstáculos ahí vamos hacia adelante transformando y no tenemos intenciones de dar marcha atrás y vamos bien, vamos cumpliendo con nuestro propósito”, sostuvo.

Así los pendientes que siguen por cubrirse

Aunque AMLO ha destacado el combate a la corrupción y el bienestar del pueblo como parte de sus logros. Lo cierto es que aún hay pendientes en su gobierno de cara a 2021, y aunque algunos vienen de años atrás, lo cierto: muchos analistas coinciden con que el principal faltante es brindar resultados tangibles, principalmente en el aspecto económico y en materia de seguridad.

Uno de los principales pendientes es la recuperación económica tras caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 18.7% por el COVID-19; parte de esta solución se ha establecido desde el Paquete Económico, en particular en el Presupuesto de Egresos 2021.

Dentro de este ámbito hay al menos dos retos importantes: la generación de empleos y la reactivación del sector turístico en México. En estos dos puntos, el gobierno que encabeza AMLO ha sido muy cuestionado porque para muchos no ha dado las garantías necesarias para echar a andar la economía, y ven insuficientes las medidas que ha dado el gobierno, luego del desdén a las pequeñas y medianas empresas (mipymes) que generan poco más del 80% de los empleos en el país.

En el ámbito turístico, si bien algunos lugares comenzaron la reapertura con bajos niveles de ocupación, el cuestionamiento al trato que se ha tenido de la pandemia y las críticas por las campañas emprendidas por la Secretaría de Turismo (Sectur) en este tema son algunas de las trabas que se ven ante el panorama de una disminución del 57.7% en el número de turistas extranjeros que llegaron a México por vía aérea de enero a julio este 2020, de acuerdo con la Sectur.

En materia de coronavirus, el principal pendiente es la reactivación económica y social, así como lograr que la vacuna contra la nueva enfermedad esté lista en el primer trimestre de 2021.

Finalmente, y aunque este 2020 se dio la captura de José Antonio Yépez, “el Marro”, la seguridad sigue siendo uno de los principales pendientes de AMLO, pues pese a la pandemia y las restricciones sociales que se dieron en el país, los delitos de homicidio doloso continuaron, rompiendo récords mes a mes.