Cuestiona la Presidenta cómo Salinas Pliego adquirió su televisora, ADN 40 y cuánto obtuvo del Fobaproa

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó por qué Grupo Salinas la demandaría en Estados Unidos. “¿Por qué sería en Estados Unidos? ¿Cómo es una demanda de difamación en Estados Unidos?”.

En su habitual conferencia de prensa, resaltó, más allá de las deudas del presidente de ese grupo, Ricardo Salinas Pliego tanto en México como en Estados Unidos, “la difamación que él hace todos los días a través de la televisora (que posee) o de sus redes sociales”.

Les voy a dejar una tarea “a todos los de aquí, (a) los que nos están viendo”, señaló la mandataria y lanzó una serie de preguntas:

“¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? Es una tarea para todos, quien quiera.

“¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa?, ¿quién lo demandó a que regresara el dinero por la compra de la televisora?, ¿cómo tiene ADN 40?, ¿cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana?”.

Solo “son preguntas para que también se conozca. Ahí lo dejamos hoy, hasta ahí”, dijo.