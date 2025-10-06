Cuestiona CSP objetivo de agresiones y provocación de ‘bloque negro’ durante el 2 de octubre

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las agresiones que jóvenes del denominado bloque negro cometieron contra policías durante las manifestaciones del 2 de octubre, las calificó como «provocación», porque incluso había bombas molotov.

“¿Qué busca este grupo que lleva cubierta la cara, ¿por qué hay este tipo de manifestaciones en una sociedad de libertades?, ¿Qué buscan? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía. Un 2 de octubre”.

Consideró que en ocasiones los extremos radicales y de oposición se juntan. Ese día, ejemplificó, el empresario Claudio X González hizo una publicación «muy grosera» en redes sociales. Se buscaba crear una narrativa de que el gobierno de la Cuarta Transformación es igual al gobierno del 68, que reprime.

Expresó su apoyo a los policías que resultaron heridos y destacó la valentía para contener sin caer en provocaciones.

«La verdad, uno de ellos está en condiciones delicadas. Es increíble como contuvieron sin caer en ninguna provocación con heridas personales. Pero hay que preguntarse qué buscan estos jóvenes, cuál es su intención», insistió la mandataria.

“Es un delito muchas de las cosas que hicieron y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tendrá que ver si hay identificación de las personas, para ver particularmente cuando hay una agresión directa a las personas, porque los policías contenían, la agresión venía de este grupo de personas.

Obviamente se requiere mayor capacitación, fortalecimiento de las técnicas de cómo contener situación como la que representamos. Nunca vamos a estar de acuerdo con manifestaciones violentas, menos en una ciudad y un país de libertades.