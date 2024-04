Cuerpo diplomático llega a México tras asalto a embajada en Ecuador; acudiremos a Corte Internacional: SRE

Personal diplomático acreditado en Ecuador llegó sano y salvo a nuestro país, luego de que el gobierno mexicano rompió relaciones con la nación ecuatoriana.

El grupo de funcionarios despegó a las 10:05 desde Quito, en un avión comercial matrícula AB7267, y arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en punto de las 12:17 horas.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena felicitó a las y los servidores públicos «por defender, incluso arriesgando su propia integridad física, nuestra embajada en Quito».

La secretaria de Relaciones Exteriores reiteró que la irrupción de la Policía de Ecuador, la noche del viernes en la embajada de México en Quito, para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, es inédito y no había sucedido nunca.

La canciller expuso que hasta el día de hoy, 18 países de América Latina, 20 de Europa, la OEA y otras organizaciones han manifestado su respaldo a México, y reiteró que el gobierno mexicano acudirá este mismo lunes ante la Corte Internacional de Justicia, así como la ONU y otras instancias.

«Mañana acudimos a la Corte Internacional de Justicia, para que se condene por toda la comunidad internacional», aseveró.

Raquel Segura, embajadora de México en Ecuador, lamentó los hechos y calificó de «improvisado» al gobierno de ese país.

«El más alto honor para mí ha sido servir a México, salí de México con la frente en alto y regreso con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. El pueblo ecuatoriano es un pueblo noble, para muchos de ellos, México es una patria grande, el Presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe las convenciones internacionales, el gobierno de Ecuador es un gobierno que improvisa, no conocen su propia historia, creyeron que el Estado Mexicano actuará como ellos lo harían, pero no somos iguales», acusó.

En su oportunidad, el jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador, Roberto Canseco Martínez, quien llegó con un collarín, recordó el momento en que la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada.

«Cuando nos dimos cuenta de que estaban entrando a la embajada, no pensé, actué simplemente para tratar de detener lo que estaba pasando adentro de la embajada, y lo que se vio públicamente fue la continuidad del intento de que esto no hubiera pasado», expuso.

La Unión Europea y Noruega condenan el asalto a la embajada de México en Ecuador

La Unión Europea condenó este domingo el asalto a la embajada de México en Ecuador para proceder al arresto del exvicepresidente Jorge Glas, quien se beneficiaba de asilo en esa representación diplomática.

En una escueta nota oficial, el portavoz de la UE destacó que el bloque «insiste en la importancia del respeto de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961».

«La protección de la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional, fomentando la cooperación y confianza entre naciones», añadió.

¿Qué hacer si eres un mexicano en Ecuador?

La SRE informó que la embajada de México en Ecuador cerrará indefinidamente, así como los servicios consulares, por lo que la comunidad mexicana y empresarial, que son más de mil 600 personas, podrán utilizar los siguientes medios para obtener asistencia.

Página oficial de la SRE https://sirme.sre.gob.mx

Embajada de México en Ecuador 00 593 99 494 0153

Embajada de México en Colombia 00 573 138786028

Embajada de México en Chile 00 56 9 9682 3061

Embajada de México en Perú 0051987569404