Cubrebocas no es indispensable, me lo ha dicho López-Gatell: AMLO desestima alerta de la OMS por aumento de contagios de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no actuará con imposiciones, ni medidas coercitivas ante la pandemia, esto, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que las autoridades mexicanas se tomen con seriedad la pandemia de coronavirus.

Además, insistió que el subsecretario de Salud, Hugó López-Gatell, le ha reiterado que el uso del cubrebocas “no es indispensable”.

Cuestionado durante la mañanera sobre la postura de la OMS, López Obrador sostuvo: “Me dicen López-Gatell y Alcocer que el cubrebocas no es indispensable, que hay otras medidas”.

Además, dijo que él se guía “por lo que me recomiendan los expertos de la estrategia para enfrentar la pandemia, lo que me han recomendado que guarde la sana distancia, y lavarme las manos, y el cuidarnos que eso es fundamental. Más que las imposiciones de que no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra, esas recomendaciones, sobre todo si tienen que ver con toque de queda o medidas coercitivas, todo eso que está a flor de piel, que quieren mostrar su mano dura, dictadura, pues todo eso no es lo más importante, lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que debemos cuidarnos”.