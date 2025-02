Cuauhtémoc Blanco señala extorsión de Carmona y niega acusación en su contra

Cuernavaca, Mor. El ex gobernador y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, declaró que el ex fiscal morelense Uriel Carmona antes de hacer pública la denuncia de Nidia Fabiola “N” por el delito de intento de violación sexual en su contra, lo trató de extorsionar con este expediente, para que Blanco Bravo lo ayudara “con lo de su caso (las denuncias penales en su contra)” ante el gobierno federal; pero él se negó pese a esta, y otras denuncias, que según Carmona tenía en su poder (carpetas de investigación presentadas) en contra del ex mandatario estatal.

Blanco Bravo ofreció este mediodía una rueda de prensa, en donde subrayó que denunció por este delito de extorsión al ex fiscal Carmona ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 5 de febrero; porque otras denuncias presentadas en años anteriores por amenazas y extorsión (de parte de Nidia en su contra y su medio hermano) ante la fiscalía local están en calidad de desaparecidas. Al otro día, de esta denuncia ante la FGR contra Carmona, agregó Blanco, que Carmona solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados para que sea investigado por este delito de violación en grado de tentativa de Fabiola, que, aclaró, aunque llevan el mismo apellido de Blanco, no son medios hermanos, denuncia que, según, fue recibida por la FGE en octubre de 2024, cuando supuesto intento de delito fue en diciembre de 2023.

En primer lugar negó que él hubiera intentado abusar sexualmente de Nidia y dijo que lo demostrará; sin embargo, pese que se dijo inocente no aceptó pronunciarse por la separación del cargo de diputado federal para ser investigado por un juez por esta acusación; y más bien, dijo que él acatará lo que determine y voten los diputados federales sobre su fuero o desafuero.

“Hoy le pregunto a Uriel Carmona si está utilizando el caso de una supuesta víctima para continuar con esta persecución política en mi contra.

“El señor (ex fiscal) siempre me decía que tenía un as sobre la manga, el que nada debe nada teme.Estoy dando la cara y la seguiré dando, ya estuvo bien que me agarren como piñata”, dijo Blanco Bravo en una parte de la exposición de la rueda de prensa hecha en un restaurante del centro de la ciudad.