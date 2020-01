Cuatro causas de mortalidad infantil

México no es un lugar apropiado para todas las niñas y los niños. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 2018, 50% de la población menor de 18 años se encontraba en condiciones de pobreza; y sólo 18 de cada 100 niñas y niños de nuestro país fueron considerados como no pobres o no vulnerables. Lo que revelan estos datos es una realidad simplemente dramática.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH, 2018), que en México hay prácticamente 900 mil hogares en los que al menos una niña o niño no comió todo el día o sintió hambre, pero no tuvo nada qué comer.

En este contexto, y en el de la terrible violencia que lastima todos los días al país, hay cuatro causas de mortalidad de la niñez que deben darnos vergüenza, pues tienen niveles muy altos, comparados con los de nuestros principales socios económicos y economías con una dimensión similar a la nuestra.

Desnutrición

Según los datos del Inegi, entre los años 2009 y 2018 han fallecido cinco mil 955 niñas y niños de 0 a 14 años debido a la desnutrición. De ellos, tres mil no habían cumplido su primer año de vida al momento de morir; mil 700 tenían de uno a cinco años; 639 tenían de cinco a nueve años; y 605 tenían de 10 a 14 años.

Causas violentas y accidentales

De igual forma, según las estadísticas de mortalidad del Inegi, en el periodo señalado, han fallecido 45 mil 423 niñas y niños de 0 a 14 años de edad, por eventos accidentales o violentos (incluye suicidio para el grupo de 10 a 14 años). De esta suma, 11, mil 105 de ellas y ellos no habían cumplido su primer año de vida al fallecer; 13 mil 526 tenían entre uno y cuatro años; siete mil 744 tenían de cinco a nueve años; mientras que 13 mil 48 tenían de 10 a 14 años.

De manera alarmante, entre 2017 y 2018, el número de homicidios de menores de un año creció en 52.9%, al haber pasado de 51 casos a 78. En el grupo de uno a cuatro años se mantuvo prácticamente en el mismo nivel; en el caso del segmento de cinco a nueve años el incremento fue de 33.3% al haber pasado de 69 homicidios a 92; mientras que en el de 10 a 14 años la reducción fue de 17%, al haber pasado de 234 casos en el 2017 a 193 en el 2018.

Defunciones por infecciones intestinales

En México hay niñas y niños que aún mueren por diarreas causadas por infecciones intestinales. Entre 2009 y 2018, el Inegi tiene registro de 28 mil 591 defunciones intestinales y del aparato digestivo (ciertas infecciones parasitarias, zoonosis bacterianas e infecciones causadas por protozoarios). De esa suma, en 16 mil 207 casos las niñas y niños tenían menos de un año de vida; en ocho mil 287 tenían de uno a cuatro años; en dos mil 261 tenían de cinco a nueve años y en mil 836 casos tenían de 10 a 14 años.

Defunciones por gripe y neumonía

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, del 2009 al 2018 fallecieron 16 mil 866 niñas y niños por gripe y neumonía. De ellos, 10 mil 806 tenían menos de un año de vida; cuatro mil 221 tenían de uno a cuatro años de edad; en mil siete casos tenían de cinco a nueve años y en 832 casos tenían de 10 a 14 años de edad.

