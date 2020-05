¿Cuándo será el regreso a clases en cada estado del país?

El regreso a clases tras la contingencia por Coronavirus/COVID-19 se aproxima y, mientras en la Ciudad de México se planea tener un regreso escalonado medido por un semáforo del coronavirus, así es como se organizarán estas acciones a lo largo del país.

El 1° de junio, la ‘nueva normalidad’ tras la contingencia provocada por la Covid-19 habrá llegado. En los diferentes estados del país, así como en sus diversos sectores, se planea retomar las actividades cotidianas de una forma paulatina, por lo que las clases escolares sufrirán algunas modificaciones.

La mayoría de los gobernadores de los 32 estados del país anunciaron que estas no se retomarán de forma presencial, por lo menos no durante este ciclo, pues lo que se busca es reducir al máximo las probabilidades de contagio.

Sobre esto, aunque la Secretaria de Educación Pública marcó la fecha señalada como el banderazo para retomar las actividades académicas en sus diferentes niveles educativos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cada estado conservará su autonomía, y que el plan trazado para la ‘nueva normalidad’ es de aplicación voluntaria.

“Si hay una autoridad municipal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos” señaló.

A continuación, detallaremos cómo se abordará el regreso a clases por entidad, así como el formato en el que estas serán impartidas al alumnado.

Regreso a clases en Aguascalientes

El ciclo escolar continuará a distancia, aunque para aquellos estudiantes que no cuenten con acceso a internet, las clases serán dadas de forma presencial repartiendo a los estudiantes en escuelas públicas de la identidad, según lo señaló el gobernador Martín Orozco en una entrevista.

El semestre tendrá una duración de junio a julio.

Regreso a clases en Baja California

El ciclo escolar en esta entidad concluirá hasta el 17 de julio. No se descarta la posibilidad de un regreso presencial a las aulas, pero para ello será necesario que el semáforo del coronavirus esté en verde.

El próximo ciclo escolar iniciará el 24 de agosto, según lo señaló el gobernador, Jaime Bonilla Valdéz a través de su cuenta de Twitter.

En Campeche, el regreso a clases contemplado para el 1° de junio quedó descartado y se estipuló que las autoridades de salud locales serán las que marquen una fecha de regreso a las aulas.

Regreso a clases en Chihuahua

Carlos Gonzáles Herrera, secretario de Educación y Deporte de la entidad, dio a conocer que el ciclo escolar en este estado concluirá el próximo 17 de julio desde casa, pues se busca no exponer a los estudiantes a contagios por Coronavirus/Covid-19.

Regreso a clases en Ciudad de México

La Ciudad de Mexico activó un protocolo de seguridad para el regreso a las actividades cotidianas en el que, mediante un semáforo de coronavirus, se medirá el regreso y reapertura de diversos establecimientos a lo largo de la capital.

El regreso a clases presenciales se tiene contemplado cuando el semáforo se encuentre en verde, lo que corresponde a los meses de agosto y septiembre, por lo que de mayo a agosto las clases seguirán impartiéndose en línea.

Regreso a clases en Durango

Durango es otro estado que no reanudará sus clases presenciales el próximo 1° de junio, pues según el gobernador José Rosas Aispuro, en coordinación con los padres de familia así como con dirigentes de las organizaciones sindicales, se tomó la decisión de no aplicar esta medida y no poner en riesgo a la población infantil.

Regreso a clases en Estado de México

En el Estado de México aún no se tiene una respuesta definitiva sobre si habrá o no un regreso a clases presenciales, sin embargo en algunos centros académicos y en niveles de educación superior, los alumnos están finalizando su periodo semestral.

Regreso a clases en Guanajuato

Según lo dicho por Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación del estado, en Guanajuato no será sino hasta que se defina una fecha para el nuevo ciclo escolar que las clases presenciales regresen.

Hasta el momento es la Secretaría de Educación de la entidad la que se encarga de delinear una estrategia para la llegada de los alumnos dos semanas antes del nuevo periodo académico.

Regreso a clases en Guerrero

En Guerrero no se volverá a clases el 1° de junio, pues los brotes de Coronavirus no se han detenido en la entidad y esto conlleva a que el número de contagios siga en aumento.

El esquema implementado por la Secretaría de Educación Guerrero seguirá apoyándose en el programa “Aprende en Casa” para que los niños no pierdan su ciclo escolar hasta nuevo aviso.

Regreso a clases en Hidalgo

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, mencionó que las clases presenciales no regresarán este ciclo escolar, pues ninguna de las medidas preventivas será eliminada en los próximos días. Los alumnos mantendrán su educación a distancia y concluirán este año bajo esa modalidad.

Regreso a clases en Jalisco

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, descartó por completo el regreso a las aulas, indicando que las clases terminarán en modalidad en línea en los diferentes niveles educativos.

Información de Noticieros Televisa