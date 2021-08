Cronoshare aterriza en México y busca autónomos de la construcción

La plataforma Cronoshare nació en Valencia, España, en 2012 de la mano de tres emprendedores valencianos: Carlos Alcarria, Daniel Samper y Juan Pablo Cloquell. Es la plataforma que pone en contacto a clientes que necesitan servicios con profesionales capacitados para realizarlos. Solo en 2020 se registraron alrededor de 1 millón de usuarios y se realizaron más de 500,000 solicitudes. Hoy en día, este marketplace para pedir cotizaciones de servicios locales y servicios en línea es todo un referente en España.

En 2015 se abrió paso en Italia y en 2016 en el mercado brasileño. Los resultados hablan por sí solos: tan solo el año pasado también se alcanzaron más de 500,000 solicitudes entre los dos países, siendo líderes en sectores como la construcción y remodelación, cuidado de mascotas, bienestar y belleza o en deportes, entre otros.

Y ahora, aterriza en México.

¿Por qué México? Porque, a pesar de los kilómetros de distancia que nos separan, el idioma y la necesidad que tienen los profesionales de encontrar clientes, así como la necesidad que tienen los clientes de encontrar profesionales que realicen determinados servicios, son comunes en ambos países.

“México es un país muy interesante, tiene mucho que ofrecer. Llevábamos bastante tiempo siguiéndole la pista para lanzar la plataforma allí, pero llegó la pandemia y con ella una mayor incertidumbre. Nosotros consideramos que, aun así, era necesario llegar a este país, así que aprovechamos el principio de la pandemia y sobre todo los momentos en los que debíamos “estar parados” para trabajar más que nunca priorizando este lanzamiento.Desde un principio nuestra plataforma surgió para ayudarespecialmente a los autónomos y precisamente estos sonlos profesionales más castigados por la pandemia, por lo que no podíamos posponer más la llegada al mercado mexicano”, según nos cuenta el director de marketing y expansión internacional, Carlos Alcarria.

Aunque Cronoshare no ha dejado de trabajar realmente, ni siquiera en los momentos en los que la crisis sanitaria nos ha obligado a parar y posponer planes como bodas, aniversarios o eventos en general y propuestas de futuro que, con mucha ilusión, muchas personas habían planificado, pero que lamentablemente tuvieron que dejarlo para más adelante como la construcción de un hogar o la remodelación de una vivienda, por ejemplo.

Hay muchos usuarios que han necesitado (y que continúan necesitando) cuidadores, ayuda psicológica, realizar ejercicio físico en casa porque, por el motivo que sea, no pueden o no desean desplazarse hasta el gimnasio o asesoramiento legal, principalmente, y lo han hecho a distancia, a través de Internet, contratando psicólogos online, entrenadores personales online o abogados y asesores online en Cronoshare, porque hay ciertos servicios que no pueden (o no deberían) cancelarse o posponerse demasiado tiempo.

¿Y qué tipo de servicios pueden ofrecer los profesionales y solicitar los clientes mediante la app de Cronoshare en México?

Servicios de construcción y remodelación, plomería, mudanzas y fletes, limpieza y hogar, eventos, entrenamiento canino y cuidadores de perros, belleza y bienestar, deporte o abogados, entre una gran variedad.

Ayudar tanto a profesionales como a clientes es la prioridad de Cronoshare. Ser un punto de encuentro para ambos, ya que no siempre es sencillo encontrar clientes, como tampoco lo es encontrar el profesional adecuado, por eso, Cronoshare México apuesta por ayudar y anima a los profesionales a que usen la plataforma para conseguir clientes o llegar a más clientes (que de otro modo resulta más costoso), y que los clientes puedan solicitar servicios, recibir varias cotizaciones gratis y sin compromiso y seleccionar, cómodamente desde su casa, a través de Internet, al mejor profesional que lo realice.

La transformación digital ha tomado más fuerza en los últimos años, especialmente con la pandemia actual que vivimos. Esto ha motivado a que cada vez más negocios busquen nuevas vías de captación de clientes, por ejemplo, a través del medio online con plataformas como la de Cronoshare.

“Somos conscientes de que la situación pandémica ha afectado en todos los niveles a la gran mayoría de países, y México no es la excepción. Por eso creemos que ahora más que nunca es un momento clave para ofrecer nuestra app como un medio para que los profesionales de México puedan impulsar sus negocios, obteniendo una nueva vía de ingresos, especialmente para los sectores o profesionales más afectados como los autónomos de la construcción y las empresas de remodelaciones”.

“Muchos de estos trabajadores y empresas han presenciado cómo su modelo tradicional de captación de clientes, con la pandemia, ya no podía ser la única vía de contacto, entonces, Cronoshare se presenta como una nueva forma para hacer crecer sus negocios. Estamos muy contentos porque la plataforma está teniendo muy buena acogida en México”, indica Alcarria.

¿Cómo funciona esta app de servicios?

Es muy sencilla e intuitiva. Por ejemplo, cualquier autónomo de la construcción (plomeros, electricistas, pintores, carpinteros, albañiles, etc.), así como empresas de remodelaciones y construcción, entre muchos otros tipos de negocios, se registran gratis completando un formulario con sus datos de empresa (o los autónomos como autónomos), escogen la categoría y sus habilidades relacionadas con los servicios que ofrecen, entre otra serie de datos, y comienzan a recibir solicitudes de clientes cercanos a su ubicación (como, por ejemplo, construir una casa, remodelar un departamento o negocio, etc.). Para poder acceder a los contactos de esos clientes, pueden utilizar los “cronos”; la moneda virtual de esta plataforma para liberar los datos de contacto con el objetivo de contactar, negociar y llevar a cabo el servicio.

Los usuarios que buscan servicios pueden publicar su solicitud gratis, especificando necesidades y requisitos mediante un sencillo formulario, y en un breve periodo de tiempo les contactan varios profesionales para negociar y recibir el servicio.

Desde su reciente lanzamiento en este país, ya cuentan con un gran número de registros de profesionales de diversos sectores, así como de solicitudes por parte de clientes que buscan albañiles para cambiar piso en oficina o pintores para pintar paredes interiores de un departamento en Ciudad de México, servicios de impermeabilización de azoteas de edificios en Hidalgo, arquitectos para proyectos de remodelación de casas en Xalisco, diversas instalaciones en viviendas unifamiliares en Aguascalientes, plomeros para instalar calentador solar o albañiles para colocar puertas o ventanas y hacer solera de piso de baño en departamento, entre muchas otras solicitudes.

Actualmente, el salario de profesionales en México ronda entre $3,256 MXN y $12,000 MXN siendo el promedio $6,000 MXN/mes, no obstante, depende mucho del sector, el tipo de profesional o contrato y de otros factores que influyan en ello, como la subida o no del Salario Mínimo, por ejemplo, siendo este, a partir del pasado 1 de enero de 2021, de $213. 39 pesos mexicanos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte y de $141. 7 pesos por jornada diaria de trabajo en el resto del país, aunque el gobierno de México planea dejar el Salario Mínimo en $189.04 pesos de cara al final del sexenio de AMLO.

En definitiva, Cronoshare Mx, la plataforma de confianza en la que miles de usuarios buscan profesionales de diversos sectores con el objetivo de resolver sus problemáticas y cubrir necesidades, ayuda a los autónomos a aumentar el salario ampliando la cartera de clientes e impulsando sus respectivos negocios.