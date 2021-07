Critican en redes a Fernández Noroña por gritarle a adultos mayores; él argumenta que es un “video manipulado”

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, desató polémica por discutir a gritos con ciudadanos que le reclamaron por la inseguridad.

En un video publicado en su cuenta de Facebook en junio de 2019, se ve al legislador recorriendo la colonia el Rosario, en Iztapalapa.

Qué día alguien le va a poner un alto a este señor ? Ahora agrediendo a adultos mayores ? Hasta cuando va a andar de bravucón ??? Quién tendrá el valor de pararlo?pic.twitter.com/hPdTx5nFHK — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) July 21, 2021

En una tienda de abarrotes, un señor le dice que tienen muchos problemas, uno de ellos es la inseguridad. “Tenemos años con inseguridad, tenemos robos…”. A lo que el diputado le contesta: “No me puedes decir tenemos años, no me puedes reclamar de un gobierno que no es el nuestro”.

Más tarde, Noroña responde: “No es cierto que no estemos trabajando, el señor presidente se para temprano para trabajar los temas de seguridad… el tipo es cabronamente tenaz, comprometido y sabe del tema que estamos con el tema de seguridad”.

El diputado comenzó a discutir por este tema con el ciudadano y lo interrumpe. “No nos vamos a poner de acuerdo, y aquí no estamos en la Cámara de Diputados”, dice el hombre.

La discusión se elevó de tono, hasta llegar a los gritos, lo cual fue criticado este miércoles por usuarios de redes sociales al publicarse nuevamente estos videos.

“Así trata @fernandeznorona a la gente. A gritos y amenazas va Morena y sus partidos satélite por la vida. Aunque sea vs. personas de la tercera edad”, señala un usuario.

Tras darse a conocer las imágenes, el diputado respondió en su cuenta de Twitter que se trata de un video manipulado con fecha del 22 de julio del 2019 y arremetió contra ‘la derecha’ por dichas publicaciones.