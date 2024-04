Critica AMLO que en el debate no se reconoció ningún avance de su gobierno

La narrativa del debate presidencial del domingo y de las preguntas formuladas por los moderadores fue la de “no reconocer absolutamente nada” de los avances logrados por este gobierno, criticó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que esa estrategia no tuvo resultado, pues dijo que el pueblo “ya es muy consciente”.

“Qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así no pudieron dejar mal -yo no estoy hablando del partido- lo que se ha hecho en el combate a la corrupción”, sostuvo López Obrador en su conferencia de prensa matutina, acompañado de los gobernadores de los 23 estados que se han adherido al programa de federalización de los servicios de salud IMSS-Bienestar.

Al afirmar que su gobierno ha “dedicado por completo a desterrar la corrupción”, el mandatario opinó que continúa una hay una “campaña de desprestigio” contra su administración.

“Todavía hace uno o dos días, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de comunicación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada”, dijo el tabasqueño, quien dijo que la misma motivación “es lo que utilizaron para hacer las preguntas de lo del debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas poder hacer”.

Reprochó que “no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa, las preguntas” y consideró que los moderadores señalaron con sus intervenciones y preguntas que hay una “gran corrupción que persiste, que viene desde no sé qué gobierno, pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, que no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción”.

“¿Cómo no vamos a ser distintos? Aquí me pasaría poniendo ejemplos”, dijo el mandatario, y agregó: “ahora por ejemplo, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa, ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen. ¡Cómo vamos a ser iguales!”.

Declaró que, no obstante, “lo más importante de todo” es que “hay un pueblo muy consciente, es mucha pieza, un pueblo muy inteligente, informado”, lo cual, afirmó, le permite a su gobierno “resistir todos los embates”.

López Obrador agradeció a los gobernadores su decisión de adherirse al IMSS-Bienestar, y reafirmó que antes de que termine su gobierno, México tendrá el mejor sistema de salud del mundo.

“Hemos sostenido que antes de terminar nuestro mandato, esto es antes de que concluya septiembre, vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque parezca utópico, increíble, fantasioso, nada de eso; los compromisos se cumplen y vamos a tener este sistema de salud con todos los médicos que se necesitan, médicos generales en un poco más de 11 mil centros de salud y unidades médicos, médicos especialistas para la atención del segundo nivel de salud, especialistas en hospitales, todos los que requieren, estudios en centros de salud, sobre todo en hospitales, equipos completos, modernos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todas las medicinas que se necesiten, que se requieran, cuesten lo que cuesten, con abasto suficiente y todo esto para atender a la población sin seguridad social y también para los que tiene seguridad social, pero viven en comunidades apartadas, en zonas marginadas, porque queremos que se integre todo el sector salud, porque no hay mexicanos de primera y de segunda, todos tenemos el mismo derecho a la salud”.