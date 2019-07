Cristina denunció al crimen en la Condesa, y pidió a autoridades su ayuda. Ayer la hallaron muerta

Antes de ser asesinada en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Cristina Vázquez Chavarría pidió que fuera aumentada la seguridad de su zona, informó el Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo.

“Ella era Cristina, integrante de nuestra agrupación. Defensora del parque Cholula, hoy Parque de la Amistad México–Japón. Para nosotros una amiga y excelente ciudadana; aunque tal vez para Claudia Sheinbaum pase a ser sólo parte de la estadística”, escribió el Comité en redes sociales. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de la mujer.

Cristina fue hallada sin vida en un domicilio de la colonia Hipódromo–Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ–CdMx) informó del hallazgo durante la noche del lunes 1 de julio.

A través de una carta dirigida a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los integrantes del Comité describieron los hechos que pudieron haber desembocado en el feminicidio.

“Tal vez en su mesa de trabajo con el gabinete de seguridad, la muerte de Cristi es un caso de asesinato más, que se suma a los que diariamente ocurren en nuestra convulsionada Ciudad de México. Pasará a ser un número más en la estadística, que pesa más que el dolor humano de quien pierde a un ser querido. Lo importante a los ojos de quienes nos gobiernan será bajar la cifra para reportar o maquillar las cifras a los ojos de la sociedad. Difícil tarea, cuando las redes sociales dan cuenta diaria, segundo a segundo, del desastre y fracaso en materia de seguridad; sin importar si es heredado o es continuado por la actual administración, las muertes están presenten todos los días, aparezcan o no en la estadística”, señaló el Comité en la misiva.

“Distinguida Claudia, debe conocer la información completa; esa que no le llega a la estadística y que tal vez, reitero tal vez, le abra los ojos para ver la deshumanización de nuestras autoridades, que ya se acostumbraron a ver la muerte producida por el crimen organizado o por personas antisociales a las que se les ha estado envenenando el alma, contra todo aquel que con su esfuerzo ha podido lograr algo de estabilidad para vivir y disfrutar la vida al lado de sus familiares y amigos. Para esto no se necesita riqueza, sino amar la vida y dar en alma para regresarle algo a la vida con vocación de servicio y amor al prójimo, para tener una mejor sociedad”, añadió.

El Comité expuso que después de denunciar robos, agresiones contra vecinos y que presuntos delincuentes vivían en unos edificios clausurados, sus integrantes gestionaron un encuentro con el jefe del sector Roma de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La reunión se llevó a cabo el miércoles 26 de junio, alrededor de las 17:00 horas. Cristina estuvo presente.

La mujer pidió al Jefe de Sector que redoblara la seguridad porque temía que ingresaran a su departamento, narró el Comité. De acuerdo con su información, las autoridades prometieron que actuarían.

“A partir del jueves siguiente ya no tuvimos comunicación con Cristina. Días antes había comentado a sus amigas cercanas que estaba por irse a un viaje que estaban organizando en su trabajo. Debido a ello, no pareció extraño el no verla en unos días”, añadió el Comité.

La PGJ–CdMx informó ayer que, aproximadamente a las 12:30 horas, vecinos se percataron que de la casa de Cristina provenía un olor fétido, por lo que solicitaron el apoyo de elementos de la SSC.

“Tras arribar al lugar y corroborar los hechos, los policías pidieron la intervención de bomberos para ingresar a la casa; una vez en el interior, encontraron a la víctima en una recámara y observaron rastros de saqueo”, indicó.

“El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, inició un expediente por el delito de homicidio doloso por otras causas y activó el protocolo de feminicidio”, añadió.

Una vecina aseguró que durante la madrugada del 27 de junio, un día después de que Cristina se reuniera con autoridades, se escucharon gritos de auxilio, sin embargo, no se pudo identificar el origen.

Fuente: Sin Embargo