Crimen organizado molesto por cierre de Penal del Topo Chico

El Secretario de Seguridad Pública en el estado, Aldo Fasci Zuazua aseguró que el crimen organizado está muy molesto con que el gobierno estatal haya cerrado el Penal del Topo Chico.

“El crimen organizado está muy molesto con lo que hicimos de cerrar el Penal del Topo Chico”, dijo el funcionario estatal.

Habló de que “los cuatro grupos están muy molestos”, pero no especificó a quienes se refiere.

“Y ellos a través de su gente que está en los penales van a acusar de cosas que no existen”, afirmó.

Fasci Zuazua desestimó las acusaciones que existen en contra de Eduardo Guerrero Guzmán, asesor del sistema penitenciario estatal y de su equipo, por presuntos cobros a familiares del reos del Penal de Apodaca para ingresar artículos al centro penitenciario.

También dijo que nunca se probó que el especialista en temas de seguridad haya recibido un soborno de 2 millones de dólares para permitir una fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Eso no fue comprobado. Nosotros investigamos a la gente antes de contratarla”, expresó.

Advirtió que no se pueden basar en chismes porque no hay sentencia, no hay antecedente y esa acusación no prosperó en ninguna parte.

Reiteró la molestia del crimen organizado que dijo ha perpetrado 27 ataques en contra de Fuerza Civil.

“27 ataques contra Fuerza Civil como que andan molestos”, expreso.

Durante la ceremonia del cierre del Penal del Topo Chico el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, compartió que ha recibido mensajes nada agradables.

Al cuestionar a Fasci Zuazua si él ha recibido amenazas respondió “Yo, ya estoy acostumbrado”.

El funcionario estatal remarcó que el control de los penales lo tenía que tener el estado.

“Mire hay una lógica en esto, nadie, nadie ningún gobierno puede aspirar a gobernar un pueblo, una ciudad, un estado o un país sino puede controlar cutaro paredes, es un principio de orden”, indicó.

Por otro lado, en el tema de búsqueda de fosas clandestinas en el extinto Penal del Topo Chico informó que hasta el momento no se han realizado hallazgos.

Destacó que se trabajará en el lugar el tiempo que sea necesario.

Actualmente, en el sitio realizan labores ocho equipos de trabajo.

