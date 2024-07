Crecen más de 125% retenciones de menores migrantes

Entre enero y mayo de 2024, las autoridades migratorias han informado que en México se han presentado 70,818 eventos de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular en México; esta es la cifra más alta que se tiene registro desde el 2018.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, los casos registrados en lo que van del año en curso son 125.54% más que los 31,398 eventos que se registraron en los primeros cinco meses de 2023, que ha sido, desde el 2018, el año con más casos de este tipo.

Del total de casos en lo que va de este 2024, las autoridades detallaron que 36,412 eventos de retenciones, estuvieron involucrados menores hombres; mientras que 34,406 correspondieron a mujeres menores de 18 años de edad.

Por otro lado, los datos de las autoridades migratorias mexicanas señalaron que el país con más casos de este tipo es Venezuela, con una suma de 27,651 registros (39.04% del total).

Detrás, con 8,089 eventos está Ecuador; Honduras registró 7,834, mientras que Colombia reunió un total de 6,472 incidentes de menores retenidos en territorio nacional.

En cuanto al grupo etario, 19,691 de los eventos involucraron a adolescentes de entre 12 a 17 años de edad, mientras que, 51,127 casos con infantes entre 0 y 11 años de edad. Mientras que, de los 70,818 totales, 67,562 fueron de infantes que viajaban acompañados y los 3,256 eventos restantes fueron de migrantes irregulares menores de edad que viajaban solos.

Las autoridades mexicanas indicaron que, a estas personas en calidad migrante, retenidas en suelo mexicano, se les inició un Procedimiento Administrativo Migratorio, por no poder comprobar su situación de estancia regular en el país, aunque por ser menores de edad el Instituto Nacional de Migración los canalizó a albergues de la Red DIF.

Situación crítica

La situación de los menores migrantes en México es crítica y requiere de una atención urgente y coordinada por parte de las autoridades; además, se deben implementar políticas de protección adecuadas para garantizar los derechos y el bienestar de estos menores vulnerables, coincidieron expertas de organizaciones relacionadas con temas migrantes.

Rosalba Rivera, coordinadora del área de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), explicó que uno de los principales motivos para el aumento en estas cifras es debido a la violencia y crisis política en varios países del sur, como Ecuador, que atraviesan una etapa de inestabilidad y violencia severa.

Por otro lado, la especialista detalló que muchos de estos casos de menores retenidos, pese a que son enviados a albergues del DIF, son retornados a sus países sin una evaluación adecuada de su situación.

“Lo que tendríamos que tener es una Procuraduría de Protección que asumiera el papel del representante legal en México (de los infantes) y justo ellos (deberían) analizar los casos para ver qué es lo mejor”, detalló.

La coordinadora explicó que, en el caso de los menores que viajan sin compañía, se requiere un procedimiento más complejo debido a su condición.

“(Nosotros) siempre pedimos, como asociación civil, es que si ellos no pueden fungir como representante legal, como debe de ser, pues que puedan darle entrada a las organizaciones civiles que contamos con equipos de abogados y de profesionales que podrían tener la representación coadyuvante para darle acompañamiento al proceso y puedan estar (los menores)”, dijo.

Políticas binacionales

A su vez, Wendy Castro, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras, detalló que las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, también, influyen significativamente en las dinámicas de traslado de diversos grupos de personas.

Sin embargo, afirmó que “las instituciones (deben) conocer cuáles son sus derechos (de los menores migrantes) y cuáles son las situaciones en las que no pueden negar, por ejemplo, el acceso a un servicio.

“(En el caso) de las escuelas, deben saber que en ningún momento pueden negar el acceso a una niña, niño o adolescente, aunque no tenga un documento de regularización migratoria o no tenga un documento de identificación. Muchas veces nos exigen el CURP y el CURP no es un requisito el cual justifique negarle el acceso a la educación a una niña, niño o adolescente”, indicó.

La experta indicó, además, que es probable que, en los próximos meses, continúe el aumento en el número de menores migrantes retenidos en la República.

Revelan los datos de la Comar

Registran una reducción de 45.58% en solicitudes de refugio

En México se han presentado 41,427 personas han solicitado su condición de refugiado, al cierre de junio del 2024, lo que significó una baja de 45.58% en comparación con el año pasado, informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). En el primer semestre del 2022 se registraron 58,660 casos y 76,130, en 2023.

Según las cifras de las autoridades mexicanas, del total de personas que han comenzado este trámite, los ciudadanos de Honduras son quienes registran el mayor número, con 17,441. Detrás, con 8,833 ciudadanos está Cuba, Haití con 3,664, mientras que El Salvador, reúne 3,370 personas que buscan ser reconocidos como refugiados.

Por otro lado, la dependencia indicó que, en los primeros seis meses del 2024, únicamente se resolvieron, sin importar la respuesta, 14,983 trámites iniciados; esta cifra también significó la más baja desde 2021, en la que se habían resuelto 36,813 casos en la primera mitad del año; 38,466 resueltos entre enero y junio de 2022, y 29,686, en el mismo periodo de 2023.

De los trámites resueltos de este año, 12,039 obtuvieron una respuesta positiva, para un promedio de 80% del total; de esta cantidad, 10,981 únicamente fueron positivos, mientras que 1,058 restantes, además, recibieron Protección Complementaria.

La nacional con mayor cantidad de solicitudes aceptadas de forma positiva o con protección complementaria, en este periodo de tiempo, es Honduras, con 7,347 ciudadanos; detrás, con 1,563 trámites estuvo Cuba, Haití sumó 1,034, y El Salvador tuvo 798 trámites de connacionales aceptados.