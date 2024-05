Crecen los fraudes financieros por Internet, mantente alerta

Las estafas financieras por medio de Internet están al alza, los delincuentes van diseñando nuevas estrategias para engañar a las personas y acceder a sus cuentas bancarias o hacer que realicen transacciones de dinero que terminan en fraude.

No, el banco no te llamó para avisarte de algún cargo extraño donde para cancelarlo debes dar los datos de seguridad de tu cuenta o tarjeta, tampoco estafeta te mandó un link para que revises el trayecto del paquete (mucho menos si no esperas uno).

Ad

Cada vez más diseñan nuevos mecanismos. En los últimos días correos, supuestamente de Netflix, te avisan que el cargo de tu mensualidad no se realizó, o correos de facturaciones por montos de 25,000 pesos donde te piden que revises la factura para realizar el pago.

No des clic a ningún link de este tipo ni a los que te lleguen por mensaje, correo o WhatsApp, tampoco confíes en esas ofertas de trabajo donde lo que tienes que haces es dar like a videos, todo eso termina en fraude.

Durante el 2023 se registraron poco más de 8 millones de quejas referentes a fraudes financieros, de las cuales 71% fueron por timos realizados por Internet y 29%, alrededor de 2.3 millones de reclamaciones, fueron por desfalcos de forma tradicional, según cifras de la Condusef y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV).

En el reporte “Fraudes (financieros) cibernéticos y tradicionales” elaborado por la Condusef, se detalla que por fraudes cibernéticos las quejas llegaron a 5 millones 762,195, un aumento de 20.1% con respecto a los reportados un año previo.

Ad

De acuerdo con el documento, 70 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario; sin embargo, del monto total reclamado, que ascendió a 20,018 millones de pesos, las instituciones financieras sólo bonificaron 29.3 por ciento.

Protección desde las instituciones

Actualmente es común que muchos bancos e instituciones financieras continúen confiando en tecnologías de seguridad física que fueron implementadas hace más de una década; si bien estas soluciones brindaron protección en el pasado, su incapacidad para mantenerse al día es evidente, dice el Informe del Estado de Seguridad Física de Genetec, empresa de seguridad electrónica.

El reporte señala que de acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México y la American Chamber, sólo entre el 2021-2022, México sufrió 66% del total de los ciberataques presentados en América Latina, traduciéndose en pérdidas de 3,000 a 5,000 millones de dólares anuales.

José Arellano, vertical sales manager de Genetec, enfatizó que es importante que tanto los usuarios de servicios financieros como las instituciones establezcan estrategias de seguridad que les ayuden a evitar ataques cibernéticos y fraudes.

Ad

En el caso de las instituciones, detalló que es importante que inviertan en plataformas de seguridad flexibles y unificadas que les ayuden a centralizar las estrategias de mitigación de riesgos y construir una base sólida y cibernética.

También las instituciones deben hacer conciencia en sus colaboradores de que ellos, muchas veces, son el primer punto para prevenir un ataque cibernético, por eso deben ser capacitados en cuestiones de ingeniería social, aprender a identificar que al recibir un correo o un mensaje pueden dar la entrada a ciberataques.

Prevención como usuarios

Como usuarios de servicios financieros se tiene la responsabilidad de tomar medidas de prevención para evitar ser víctimas de estafas cibernéticas. Las instituciones en diversas comunicaciones han dicho que una llamada del banco podría no ser de él.

Ahora los ciberdelincuentes te llaman de números que son iguales a los de las instituciones porque usan una tecnología conocida como espejo donde a los usuarios sí les llega una llamada del “número del banco”, les avisan de cargos no reconocidos donde deben dar información de sus cuentas para cancelar la compra.

Ante esto, las instituciones han informado reiteradamente que ellos no realizan este tipo de acciones y que nunca te pedirán por llamadas contraseñas bancarias, la clave de app móvil, tu NIP ni tu CVV, código de seguridad.

“Otros ataques cibernéticos contra los usuarios son a través de un correo, de un mensaje de texto donde reciben continuamente notificaciones de su institución financiera y pues más de uno cae y el intento de ataque se convierte en una amenaza donde le pueden sustraer sus datos para suplantar su identidad”, destacó José Arellano.

Ten cuidado también al navegar por Internet y hacer compras por este medio, nunca guardes tus datos bancarios en las tiendas de comercio electrónico ni en Google o Apple, pues en caso de robo de tu equipo o acceso a tus correos podrían obtener esa información.