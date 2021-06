Crean una APP para ayudarte a superar el examen de admisión a la Prepa

¡Ya era hora que alguien lo hiciera! Un grupo de emprendedores han creado la app que esperamos toda la vida.



Con ella podrás prepararte para aprobar la prueba de admisión, tanto el de la preparatoria como el de la universidad. Gracias a esta app llamada “Sí me Quedo” vas a poder prepararte también para la prepa en línea y quedarte en la que quieres. Solo hacen falta ganas.



Por el momento solamente está disponible en Google Play Store pero esperamos que pronto esté lista también para los usuarios de iOS. Desde hace un tiempo se pueden encontrar algunas de opciones de aplicaciones que te ayudan en la difícil tarea de concentrarse y estudiar, pero definitivamente Sí Me Quedo es la que se lleva todos los aplausos. Gracias a esta aplicación podrás conocer y practicar los distintos tipos de ejercicios que tendrás en tu examen de admisión. Al estudiar con teléfono, puedas prepararte mientras viajas o cuando estés descansando en tu sofá. Y no, no es hacer trampa. Quedate tranquilo, los ejercicios son muy parecidos para que te puedas preparar tanto física como psicológicamente. Con la práctica correcta, el día del examen vas a poder pasarlo sin transpirar.



Es importante que antes de cursar la prepa revises todas las becas disponibles, para elegir donde quieres ingresar, y a continuación solo tendrás que pasar el examen. Con “Sí Me Quedo” puedes quedarte en la escuela de tus sueños en solo tres pasos: Practica, estudia y aprueba. Con los exámenes de simulación podrás entrenar con más de cinco mil preguntas, las cuales están enfocadas según tu elección educativa como si estuvieses presentándote al examen real de admisión. La aplicación también te permite practicar y estudiar con más de seiscientas lecturas cuyo contenido está resumido y optimizado para ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Permitiéndote practicar cuantas veces lo requieras. ¿Podría ser mejor? Si, estudiar y practicar con esta aplicación es totalmente gratis. Tus padres por fin estarán felices de que pases horas y horas con tu teléfono.

En cuanto al examen de Media superior puedes prepararte para COMIPEMS. Es decir para la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Si todavía no sabes que es COMIPEMS, es el concurso de asignación para la Educación Media Superior. Este proceso para la selección de los aspirantes se utiliza en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y se realiza en una sola convocatoria y se evalúan las habilidades y conocimientos por medio de un solo examen.

En cuanto al examen Superior, puedes prepararte para la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), el IPN (Instituto Politécnico Nacional) y la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana).



Como ves, tienes la oportunidad de estudiar donde más te guste y, gracias a herramientas como Sí Me Quedo, aprobar el examen nunca fue tan fácil. Todo depende de ti.