Coyotes aumentan precios de cruces a EU

Los traficantes de indocumentados aumentaron sus tarifas, con precios que van de los 8,000 a los 20,000 dólares y ahora se anuncian abiertamente en redes sociales.

En la página Te cruzamos seguro por Tijuana, el administrador de la cuenta dijo a Excélsior que está dispuesto a hacer un descuento y cobrar 7,800 dólares por persona, en caso de que las personas indocumentadas acepten caminar un tramo dentro de territorio estadunidense.

Tengo (cruce fronterizo) por Mexicali. Caminas media hora para el levantón y ya de ahí hasta Los Ángeles”, explicó el operador de la página.

Otro más, en la página Cruce seguro, afirmó que él también aceptaría 7,800 dólares, “pero nada más porque aquel (de Mexicali) te dijo, porque la verdad ahorita no le bajamos de 8,500 a 9,000”.

Si alguien los contacta se aseguran de que los mensajes lleguen desde perfiles legítimos en Facebook o Twitter, de otra forma no contestan.

Pero nada asegura que sean traficantes legítimos o que en realidad guíen a través de la frontera.

El arribo de indocumentados a EU aumentó a cifras históricas. En abril detuvieron al menos a 178 mil personas, 3% más que los realizados en marzo, de acuerdo con autoridades fronterizas.

En el campamento de migrantes La Esperanza en Tijuana, Sergio, un migrante hondureño, platicó a este diario que su plan inicial era cruzar la frontera cerca de Ciudad Juárez, porque en noticieros de televisión había visto que por ahí pasaban los migrantes sin que los detuvieran.

Cuando llegó no los estaban dejando pasar. “Le pagué a un coyote, pero junto con otros me asaltó; me golpearon y me quitaron el dinero. Ya mejor me vine a Tijuana”, dijo.

Algunos indocumentados que han vivido por un tiempo en San Diego, California, recuerdan que cuando cruzaron la frontera les cobraron menos.

Un joven jardinero dijo que el costo fue de 2,500 y un carnicero pagó 4,000 hace unos años. “Ahora me acaban de decir que están cobrando 18,000 por la garita”, dijo este último.

En las últimas semanas se han registrado dos accidentes con consecuencias fatales para migrantes mexicanos.

MAYORES RIESGOS

A principios de marzo en el fronterizo Valle Imperial de California viajaban 25 personas en un mismo vehículo Ford Explorer que fue envestido por el costado izquierdo por un camión doble remolque que transportaba grava para construcción.

En total, 13 personas murieron, la mayoría mexicanos y una madre y su hija guatemaltecas.

Desde Morelia, Elizabeth Méndez platicó telefónicamente que sus padres perecieron en ese accidente del 3 de marzo. Iban a ver a un hermano de Elizabeth que se había accidentado. Recuerda que ambos pagaron unos 10,000 dólares.

Cuando las autoridades fronterizas detuvieron al responsable, revelaron que ofreció pagar al conductor 28,000 dólares, lo que les hace suponer que iba a obtener más de 100,000 dólares.

A principios de este mes más de 30 migrantes viajaban en una embarcación que se estrelló contra arrecifes en San Diego y murieron en total cuatro personas.

En declaraciones a autoridades, los sobrevivientes informaron que pagaron hasta 18,500 dólares cada uno.

Fotos: AFP

BIDEN REVOCA OTRA MEDIDA MIGRATORIA DE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revocó una orden emitida en 2019 por su predecesor, Donald Trump, que buscaba prohibir la entrada de inmigrantes que pudieran suponer una carga financiera para el sistema de salud local.

Desde la Casa Blanca, el presidente dijo el viernes que la medida impuesta por Trump “no promueve los intereses de EU”.

Trump emitió la medida en octubre de 2019 para requerir que todos los posibles inmigrantes muestren pruebas de un seguro médico en Estados Unidos dentro de los 30 días de su llegada al país, o suficiente dinero como para pagar “costos médicos razonablemente previsibles”.

Un juez federal bloqueó el requisito antes de su fecha de vigencia un mes después, pero en un fallo de diciembre de 2020, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones confirmó la decisión de Trump, diciendo que estaba dentro del poder ejecutivo.

Biden asumió el cargo semanas después y prometió revertir muchas de las políticas restrictivas sobre inmigración.

Excélsior