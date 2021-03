Covid-19 contagió a seis niños cada hora; un año de confinamiento

En el último año, 518 menores de edad han muerto en México debido a complicaciones de covid-19, a pesar del cierre de escuelas para reducir la movilidad y disminuir el riesgo de contagio.

El 23 de marzo de 2020 inició en el país la Jornada Nacional de Sana Distancia, junto con el programa Aprende en Casa. A pesar de la medida, entre el 12 de abril del año pasado y el 14 de marzo de 2021 se registraron 48 mil 380 casos de niños y adolescentes afectados por el coronavirus, lo que representa 144 por día, un promedio de seis por hora, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Expertos como Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideran que la idea errónea de que el virus no afecta a niños y adolescentes ocasionó que éstos fueran invisibilizados durante la pandemia, lo que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, aumentó su riesgo en materia de salud y, en general, comprometió el acceso de los menores de edad a sus derechos humanos.

Covid-19 alcanza a niños pese a encierro

• Aunque han estado confinados, la crisis económica obliga a sus padres a salir a trabajar y están igual de expuestos, según experto.

• La idea de que niños y adolescentes son menos vulnerables al SARS-CoV-2 provoca que sean invisibilizados, alerta la Redim.

A pesar de que hoy cumplen un año con clases a distancia, bajo un confinamiento que buscaba protegerlos de la pandemia, 518 menores de edad han muerto en México por covid-19.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre el 12 de abril de 2020 y el pasado 14 de marzo, el número de contagios entre niños y adolescentes pasó de 84 a 48 mil 380; es decir, por cada día de ese periodo se contagiaron 144 niños de entre cero y 17 años, un promedio de seis cada hora.

El 13 de abril de 2020, México registró la primera muerte de un menor de edad a causa del nuevo coronavirus. Desde entonces, la pandemia ha cobrado otras 517 víctimas entre este grupo poblacional, indican los datos de Salud desglosados por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). Esto significa que, a diario durante 336 días, al menos una familia ha tenido que enterrar a uno de sus hijos a causa de la pandemia.

Además, expertos advierten sobre la idea de que los niños y adolescentes son menos vulnerables a covid-19, pues de alguna manera esto contribuye a que sean invisibilizados en la pandemia.

“La idea, equivocada, de que el virus no afecta a la niñez y la adolescencia, o lo hace en menor medida, tiene un efecto negativo porque ya algunos organismos internacionales, como el Banco Interamericano, han pronosticado aumentos de entre 10% y hasta 50% en la mortalidad infantil global como consecuencia de la baja en el acceso a servicios básicos y el aumento de la desnutrición”, advirtió Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)

En entrevista, destacó que uno de cada tres habitantes en México tiene menos de 18 años y, a pesar de que el cierre de escuelas ha significado menor movilidad de niños y adolescentes, al contagiarse algún adulto en sus casas, ellos también adquieren covid-19.

“Hay que recordar que no solamente se cerraron las escuelas, sino las estancias infantiles y cualquier estancia de cuidado temporal. Hay que asumir que la mitad de la población vive en pobreza, en viviendas hacinadas; esto implica que no puedes dejar a tu hijo al cuidado de alguien: si tienes que trabajar, te lo tienes que llevar. Esto provoca que corran el mismo riesgo de contagiarse que las personas adultas.

Pérez García también advirtió que el panorama en México sobre el impacto del coronavirus en la salud de los menores podría estar incompleto.

“Si hay dos millones de personas contagiadas y estamos hablando de que uno de cada tres millones de habitantes son niños, niñas y adolescentes, probablemente este dato, 50 mil confirmados, sea un absoluto subregistro, porque no se les hacen pruebas a niños y niñas, lo que no significa que no esté dejando un daño colateral o secuela médica en ellos”, indicó.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, una de las grandes preocupaciones frente a la pandemia es que la baja incidencia de la enfermedad a nivel clínico entre niños y adolescentes los invisibiliza, lo que aumenta su riesgo en materia de salud y, en general, compromete el acceso a sus derechos humanos.

“A pesar de ser una población que presenta una alta incidencia en comorbilidades, la ausencia de una buena alimentación en esta etapa puede causar rezagos físicos, mentales y de salud que afectarían a un niño o niña durante toda su vida, especialmente durante la pandemia que se vive hoy en día, al ponerles en riesgo de sufrir una versión de covid-19 de forma letal”, señala el informe Impacto de la pandemia de covid-19 en los derechos de la infancia en México, desafíos y oportunidades.

Sin estrategia

Al respecto, el director de la Redim criticó que no haya una estrategia de comunicación para este sector respecto a la pandemia que los ha tenido un año fuera de las aulas.

“Es evidente y es claro que se están contagiando y se están muriendo. Tristemente, lo que sigue siendo evidente es que a un año de la pandemia no se ha desarrollado una estrategia de comunicación específica para 38 millones de niñas, niñas, adolescentes. Tan simple como decirles por qué se cerraron las escuelas, por qué ahora se debate si abrirlas o no y por qué no hay vacuna para ellos. El hecho es que están siendo totalmente ignorados por las autoridades sanitarias, por las autoridades de la SEP, de Bienestar, por todo el Estado mexicano”, acusó Pérez.

NEUMONÍA Y OBESIDAD AGRAVAN SU ENFERMEDAD

De los 48 mil 380 niños y adolescentes que han dado positivo a SARS-CoV-2 en México, una quinta parte padece alguna comorbilidad.

Entre los padecimientos con mayor prevalencia reportados en los menores de edad que adquirieron covid-19 destacan la neumonía (dos mil 148 casos), la obesidad (mil 940) y el asma (mil 639). Otros fueron inmunosupresión, tabaquismo o diabetes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud desglosados por Sipinna al pasado 14 de marzo.

La gran mayoría de los contagios de coronavirus se registró entre los menores de 12 a 17 años, con 27 mil 563 casos, 57% del total. Los niños de cero a cinco años acumulan nueve mil 313 contagios, 19% del total.

De las 518 defunciones, 286 corresponden a hombres. Además, tan sólo cinco estados concentran 213 muertes de menores, lo que representa 41% de los decesos totales: Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla.

LETALIDAD DISPAR EN EL PAÍS; NAYARIT LA LIDERA

La tasa de letalidad por covid-19 varía según el grupo de edad de las personas, su género y su estado de residencia, de acuerdo con un análisis que hizo Serendipia, una iniciativa independiente de periodismo de datos, con la información de la Secretaría de Salud.

La tasa de letalidad es el resultado de dividir el número de personas que han muerto por covid-19 entre el número de casos confirmados y multiplicar el resultado por 100. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador ayuda a entender la gravedad de la enfermedad, a identificar las poblaciones en riesgo y a evaluar la calidad de la atención sanitaria.

El análisis, disponible en el portal https://serendipia.digital/2021/03/tasa-de-letalidad-de-covid-19-en-mexico/, destaca que Nayarit registra una tasa de letalidad mayor al promedio nacional en el grupo de niños de cero a diez años, pues es de 11.54%, mientras que en el país en general alcanza 1.31 por ciento.

Puebla también muestra variación, pues en esa entidad federativa las niñas de cero a 10 años registran una tasa de letalidad de 5.07%, mientras que la tasa nacional es de 1.57 por ciento.

Fuente: Excélsior