Corte garantiza acceso al aborto por violación

Por mayoría de votos, pero con diversidad de argumentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece el derecho de las víctimas de violación acceder a lainterrupción del embarazo.

De esta forma 8 ministros se pronunciaron en contra de la impugnación interpuesta por los gobernadores de Baja California y de Aguascalientes, en la que se argumentó que la modificación de la NOM 190, que originó a la actual NOM 046-SSA2-2005 (NOM 046) no cumplió con las reglas del procedimiento para crear este tipo de normas.

En el caso de violación me parece que es casi incuestionable que este derecho debe ser accesible, cercano, rápido y pronto. Me parecería muy grave poner requisitos excesivos e interpretaciones rigoristas de cómo se debe cómo se debe modificar una Norma Oficial Mexicana para no generar cierta incomodidad a las autoridades que la van a aplicar perjudicando el derecho de las mujeres y las niñas”, argumentó el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.