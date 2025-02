Corridos militares: Desde el cuartel… para el mundo

En sus días de franquicia, Eddy Barrón compone corridos. «Aún me acuerdo de aquel día, que me metí a la milicia, me alejé de mi ranchito y también de mi familia”, dice la canción «Volvería a ser militar», que suena en los cuarteles y en todas las plataformas de streaming.

Una propuesta musical que se convierte en una contraofensiva ante el aparato propagandístico del crimen organizado que, en la última década, ha logrado acaparar la conversación exaltando a capos de la droga y sus hazañas a través de música y series de televisión.

Los corridos de este capitán del Ejército mexicano narran la historia de muchos jóvenes que, como él, dejaron atrás sus vidas y familias para servir.

En uno de ellos, recuerda a quienes ya no están, pero cuya memoria sigue viva en el campo de batalla: «Se me corta la voz al cantar este corrido (…) estas letras en honor a los hermanos caídos».

«Hemos hecho composiciones para honrar a nuestros compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. La canción se llama ‘Los caídos’ y es con esa intención de reconocer esa gran labor, amor por la patria y todos los compañeros que están dispuestos a dar la vida en el cumplimiento de sus misiones», dice en entrevista con MILENIO el capitán de infantería.

«Las canciones se van escribiendo solas con las vivencias que tenemos aquí dentro del Ejército, como tenemos muchas vivencias al igual que mis compañeros todos los días», añade.

Pero también ha servido para inspirar a nuevas generaciones: «Empezamos a ver la reacción de los jóvenes que están interesados en ser un soldado, un Guardia Nacional, un integrante de la Fuerza Aérea, y estamos cubriendo esos dos frentes; por una parte, elevamos la moral que se sientan orgullosos de lo que hacemos, de lo que somos, y por otro lado, estamos motivando a los jóvenes a que el día de mañana sean parte de la institución».

Se tiene registro que durante la época de la Revolución, los corridos servían para motivar a los elementos después de las batallas o de jornadas largas, generaban identidad y permitían diferenciarse del otro en la lucha.

«La música siempre ha sido el mejor vehículo para dar a conocer algún acontecimiento o un personaje que haya participado de manera relevante. Los corridos más conocidos son a partir de la revolución, donde personajes anónimos concibieron estas piezas para exaltar el valor de las tropas en combate», explica en entrevista Alexis Antonio Guzmán, sargento primero historiador.

Hoy Eddy Barrón continúa esta tradición, utilizando su música para fortalecer el “espíritu de cuerpo”, como le llaman en el Ejército a la unidad, en medio de un contexto en el que los corridos bélicos toman un papel más relevante para la cultura. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha convocado a un concurso de corridos para este año.

A esta playlist de música militar se suma, con un sonido más popular, la Banda FX, conformada por 17 soldados que dejaron a un lado las armas para usar por una tuba, un clarinete o un acordeón e interpretar su tradicional tambora sinaloense.

“Lo principal es la tuba y la tambora, que caracteriza la banda. Tiempecito después, metimos el acordeón, que también ya es necesario para darle ese toque popular, rancherón, norteño. Somos 17, ya se nos fueron dos de retiro, pero vamos metiendo más gente nueva que nos vaya reforzando que no decaiga, y al contrario, que se mejore la banda”, dice a MILENIO Daniel Molina García, capitán segundo músico de la Banda Sinaloense FX.

“Tocamos lo más popular posible: El Recodo, la MS, y empezamos a meter música, canciones propias que hablan de la vida militar de los compañeros. Y nuestra misión principal es (con) las tropas, que donde quiera que estén, escuchen música, y les levante la moral”, añade.

Con información de Milenio