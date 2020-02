Corren a pareja gay de plaza comercial en Monterrey

Por darse un beso y tomarse de la mano una pareja gay fue discriminada por guardias de seguridad de la plaza Galerías Monterrey.

El 5 de febrero alrededor de las 10:11 horas, Iván y Jorge asistieron al cine de la plaza cuando uno de los vigilantes les pidió que se retiraran porque habían sido reportados por los clientes de “manosearse”.

Los jóvenes acataron la orden y se salieron, pero después regresaron porque aseguraron que no estaban haciendo nada malo.

Nosotros nos salimos, porque al final de cuentas son autoridades. Nos salimos y regresamos porque estábamos esperando función para ir al cine. Entonces le dije que iba a seguir haciéndolo (agarrarse de la mano) porque si te quiero dar un beso no me debo limitar porque una autoridad me lo está diciendo”, dijo Jorge.